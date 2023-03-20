На фронте собирают доказательства применения врагом химического оружия: нарушением правил войны россияне кичатся на своем ТВ

Россия постоянно нарушает правила войны и применяет по нашим позициям, а также по гражданскому населению запрещенное оружие. Ловушки, противопехотные мины, зажигательные боеприпасы, ручные гранаты с запрещенными химическими веществами, говорится в ТСН.

Химическое оружие может не наносить масштабных разрушений, однако оно действует мгновенно. Использование химического оружия, которое одномоментно может отнять тысячи жизней, запрещено Женевской конвенцией. "Накопленное химическое оружие может несколько раз уничтожить все население земли", — говорят ученые.

Однако химический арсенал очень разнообразен: в черный список запрещенного оружия попали и гранаты К-51 и РГР. Главное действующее вещество в них – сиес, то есть не страшен как слезоточивый газ, в некоторых странах им позволяют разгонять демонстрации, однако они запрещены к использованию во время военных действий. Русские же плевали на все правила войны. "Они используются на всем фронте российско-украинской войны. В Донецком аэропорту, когда хотели выкурить наши из низких помещений”, — говорит специалист войск РХБЗ.

Олег и Тарас из Бахмута и оба 10 месяцев защищали именно его, недавно получили поражение именно запрещенного газа. Они отправились на боевое задание в одном из самых горячих направлений фронта. "Это лесополоса, противник в непосредственной близости — к врагу примерно 500-600 метров", — рассказывают бойцы.

Тогда и потерпели химическое поражение. "Тарас вышел из окопчика и смотрел в бинокль, потом он ко мне приходит, глаза трет. Говорит, что я ничего не вижу”, – вспоминают бойцы.

Это сделало их совершенно беспомощными. В тот момент они больше всего боялись, что не смогут обороняться. “Из сухпайков у нас такие маленькие салфеточки влажные. Промывали глаза. Протирали, чем было, потому что вода замерзла”, — добавляют ребята.

Открыть глаза военным удалось через минут тридцать. Однако зрение даже потом не возвращалось в норму еще несколько суток.

Медик Григорий Троцкий говорит, что таких пострадавших все больше, все они имеют схожие симптомы. “Жжение в глазах, слезотечение, отек носа. Нарушение дыхания, боли в горле. Бывает поражение нижних дыхательных путей. Одышка, кашель, общая слабость”, — описывает медик.

Однако очень часто врач не может определить, какое именно оружие было применено, поэтому просто пытается убрать симптомы. “В основном пациент говорит, был взрыв, неприятный запах, нехарактерный для традиционного оружия. Преимущественно говорят, фосфорные боеприпасы, потому что оно дает характерное белое свечение”, — рассказывает медик.

Это и самое сложное – часто доказательств применения запрещенного оружия просто не остается. Хотя на самом деле у нас есть службы, которые прилагают все силы, чтобы эти доказательства собрать. В их коллекции уже есть несколько. "Граната К-51, производилась в Советском союзе. Эта синенькая РГР производится в России. До сих пор стоит на вооружении Росгвардии, ФСБ и используется вооруженными силами РФ”, — показывают специалисты.

На кадрах из сюжета российского телевидения отчетливо видно, как россияне закидывают наши позиции в запрещенном оружии. Действующее вещество сиесс выветривается из открытой местности довольно быстро. Поэтому важно найти самую гранату. “У нас действует система РХБ разведки. Ежедневно подаются боевые донесения. Если мобильная группа рядом, оперативно отбор пробы во время или после применения», – говорят специалисты.

Далее образцы передают химикам, в том числе и гражданским. Ученые часами выделяют соединения, и здесь уже не раз удалось распознать именно запрещенные вещества. "В целом Россия неоднократно нарушала Женевские конвенции. Белый фосфор, кассетные снаряды, противопехотные мины, гранаты слезоточивые. Если нам удастся собрать достаточное количество доказательств, мы сможем привлечь к ответственности всех виновных в Международном уголовном суде”, — говорят специалисты.

Россия применяет запрещенное химическое оружие - что следует знать об этой опасности?

“В случае, когда наступают тяжелые последствия, это может быть и пожизненное лишение свободы. Там серьезные сроки, 5, 10. В Международном уголовном суде другой стандарт доказывания. Там должен быть установлен факт вне разумного, то есть не должно быть сомнений”, — отмечает исполняющий директор УГСПЛ Александр Павличенко.

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