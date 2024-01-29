На фронте стало больше воинов с тяжелыми ранениями: медики назвали причины (фото, видео)

Врачи Днепра, спасающие защитников с передовой, констатируют: выросло количество бойцов с тяжелыми поражениями. Почти все – с минно-взрывными ранениями. Больше также пострадавших от вражеских дронов.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Ольги Павловской.

Боец получил тяжелое ранение в Луганской области

39-летний Владимир уцелел под адским огнем в Луганской области, где получил тяжелую травму.

Его доставили в Днепр в тяжелом состоянии. Обломки пробили ноги и туловище – более десятка ран по всему телу. Медики говорят: самая большая угроза была из-за поражения кишечника. Операции прошли успешно.

Владимир

"Уже ходит, бегает. Лучше меня, я думаю, и в футбол скоро будет бегать. Молодец! Очень положительное состояние! Терпит все! Мы стараемся делать как лучше, но боль есть боль. Главное — брюшная полость жива, что кишечник жив", – говорит медик о состоянии Владимира.

В Днепре больше тяжелораненых

Операции длятся круглосуточно. Медики признают: ежедневно доставляют большое количество бойцов и больше тяжелораненых.

"Бывает минно-взрывная волна, которая сбивает их с ног, разрывает легкие. Или вот у нас есть мальчик, у которого такая травма и разорвала кишечник", — отмечает врач.

Выросло количество раненых и от вражеских дронов. Медики говорят – спасение таких бойцов требует новых подходов.

"Многие ампутации после этих ранений. И эти осколки — они чаще всего алюминиевые. И их не получается доставать так просто магнитом. Приходится вслепую идти и доставать", — отмечает врач.

Медик

Спасенный после обстрелов из артиллерии и дронов Владимир уже готовится к реабилитации после ранений. Дома в Харьковской области его ждут двое детей.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ❗️❗️ Ранения бойцов все сложнее! Врачи Днепра фиксируют изменения

Напомним, в Украине овладели новой технологией протезирования тяжелораненых.

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