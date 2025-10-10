На фронте в Украине появились уникальные военные госпитали: там можно выжить даже во время удара КАБом

Подземный госпиталь / © ТСН

Реклама

На Покровском направлении врачи оказывают помощь бойцам, зарывшись глубоко под землю — это уже второй такой госпиталь-укрытие. Первый год назад построили на Запорожском направлении.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Натальи Нагорной.

В госпитале, который вкопан в землю, работают десятки врачей, фельдшеров, медсестер, санитаров.

Реклама

«Ежедневно по этому пути спускаются десятки раненых украинских военных, чтобы уже здесь под землей в условной безопасности врачи могли оказать им помощь. Если раненых нет на операционных столах или импровизированных приемных, это не значит, что их нет на боевых позициях — это значит нет возможности вывезти. Но на улице — туман и мгла, а значит у медиков есть работа», — говорит Наталья Нагорная.

Санитары Евгений и Виталий занимаются распаковкой — друзья из Винницкой и Хмельницкой областей прислали одежду и тапочки. Бойцов привозят чумазыми, а госпиталь — первая возможность переодеть часто после недель без душа.

Боец Вадим ранение получил, когда шел на позицию, помощь получает — когда смогли выйти. Александру Зайцу, который все время шутит со своей фамилии, повредило ногу.

«Среди боевых медиков, которые привозили этих раненых из-под обстрелов я замечаю парня, который кажется мне знакомым. Это Михаил — три с половиной года назад, но по ощущениям, как сто лет назад — мы снимали его, когда он вместе с напарником вывозил тяжелых раненых во время боев за юг», — говорит Наталья Нагорная.

Реклама

Тогда студент медицинского колледжа убеждал нас — война, это то, к чему никогда не привыкнешь. За более чем тысячу дней, что мы не виделись, он сам себе удивляется — привык.

Пока в госпитале становится немножко тише, медики хвастаются — спрятаться под землю — единственный способ почувствовать себя в безопасности. В госпитале планировали сделать даже лифт для более комфортной подачи пациентов, но фронт двигался слишком быстро, поэтому идею с лифтом оставили для следующего, а здесь просто вкопались глубже.

Такое подземное сооружение относительно недорогое — 15 млн грн. ТСН уже показывала похожее медучреждение в Запорожье в августе прошлого года — первое экспериментальное заведение сделали там.

Сейчас под землю перебрался каждый третий госпиталь. По этому подземному госпиталю уже ложились авиабомбы. Тогда погиб врач, который был снаружи и спасал раненого.

Реклама

Все, кто были под землей, уцелели. На улицу теперь почти не выходят — ждут раненых здесь.

Среди раненых есть 56-летний боец, который 5 день подряд живет, даже ходит и воевал с пулей в ребре.

Врачи убеждают: если пациент уже добрался до них — помогут и обезболят. Анестезистка Лидия говорит, почти все пациенты — это мужчины, которым кроме лекарств и операций нужно немножко заботы.

За то время, пока мы снимали, как работают медики, у них едва находилось время, чтобы отдохнуть.

Реклама

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТАЙМНИКИ вкопанного в землю госпиталя! Ночная смена с врачами — бойцов ВЫТЯГИВАЮТ ИЗ ТОГО МИРА