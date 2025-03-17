На фронте заработала мобильная стоматология: как помогают военным

В украинские военные на фронт приехала мобильная стоматология. Бойцы говорят, что это очень важно, ведь не всегда есть возможность получить профессиональную помощь.

Стоматологическая клиника на колесах, которая сама приезжает к бойцам почти на передовую появилась у 783 бригады Государственной специальной службы транспорта. Ее военнослужащие сейчас возводят фортификации на самых горячих направлениях фронта. Работают без остановки и днем, и ночью, потому что враг наступает. Часто в таких условиях - ухаживать за зубами некогда. Поэтому, говорят, мобильную стоматологию ждут многие бойцы.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Анастасии Неверной.

Мобильная стоматология приезжает к воинам почти на передовую. Военные спешат, времени мало. Работать надо быстро, чтобы враг не заприметил.

Над строительством оборонительных сооружений на этом направлении трудятся военнослужащие 783 бригады Государственной специальной службы транспорта. Говорят, эти опорные пункты из железа и бетона, должны служить надежной защитой для наших бойцов. Работа хоть и в относительном тылу, все же очень опасна. Враг пытается попасть и по фортификациям.

Работать, надо быстро, ведь фронт приближается. Отлучаться к врачам ребятам некогда. Поэтому медики приехали сами. Вадим - один из первых пациентов мобильной стоматологии. Зуб невыносимо разболелся прямо во время работы. Некоторое время спасали обезболивающие, впоследствии и они перестали помогать.

Сергей, на службу в 783 бригаду попал около года назад. До этого был трактористом на Харьковщине. Его профессия здесь на вес золота, теперь уверенно управляет экскаватором. Однако ему тоже нужна стоматологическая помощь.

Строительство фортификаций

Эта мобильная стоматология до недавнего времени была эвакомобилем. Чтобы превратилась в полноценный кабинет, пришлось серьезно ее видоизменить, говорит командир медроты. Зато теперь этот кабинет ничем не уступает стационарному. Доступны все услуги, кроме протезирования.

Как пролечат бойцов здесь, мобильные стоматологи поедут на другое направление, фронту, где военные 783 бригады Госспецслужбы транспорта тоже возводят фортификации.

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