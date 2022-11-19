На G20 Путин надеялся на встречу с Байденом и Си Цзиньпином, но оказался в изоляции – эксперт

Проходивший на Бали в Индонезии 15-16 ноября саммит "Большой двадцатки" стал для президента агрессора России Владимира Путина провальным и в очередной раз подтвердил, что мир хочет изолировать Россию на международной арене.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал политический консультант Дмитрий Васильев.

"Я думаю, что этот саммит для Путина уже чувствует как тот, который превращается в G19 по меткому выражению президента (Владимира Зеленского – ред). Он туда уже не едет, понимая, что его там не ждут. Это огромный репутационный вызов, я думаю, что он очень надеялся, что будут какие-то возможности для переговоров с Байденом. Я думаю, что он также надеялся на переговоры с президентом Китая Си Цзиньпином. Но я думаю, что не только потому, что Байден не хотел с ним встречаться, но и потому, что не было договоренностей с китайской стороной о такой встрече — поэтому Путин решил все же не ехать на саммит. Хотя его приглашали, мы об этом знаем", — рассказал эксперт.

По мнению Васильева, Кремль приказал министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, возглавлявшему делегацию на Бали, попытаться решить хоть какие-то политические и международные вопросы, однако ему это не удалось, и он сбежал с саммита G20 за час до массированных обстрелов Украины.

"Поэтому для России это означает изоляцию и потенциальное исключение как из этой "двадцатки", так и, возможно, и из Совета Безопасности ООН, потому что этот вопрос также стоит очень остро. Мы знаем, что парламенты нескольких стран уже приняли решение о том, что Россия – это государство-террорист или спонсор терроризма. Вчера также стало известно, что Европарламент также подготовил соответствующую резолюцию", — резюмировал политический консультант.

Саммит G20 в Индонезии

15 ноября на Бали состоялся саммит, на который съехались лидеры разных государств. Президент Украины Владимир Зеленский выступал в режиме онлайн.

Диктатор Владимир Путин допускал свое присутствие на саммите, однако 9 ноября стало известно, что делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

В ходе заседания Россия массово атаковала Украину ракетами.

Президент Владимир Зеленский отметил, что поражены энергосистема, предприятия, жилые дома.

Дипломат Павел Климкин считает, что Путин не поехал на саммит G20, потому что боялся того, что там его могут убить.

Читайте также: