На G20 Зеленский смог достучаться к Индии и Китаю и убедить их в меньшей поддержке Путина – эксперт

Президент Владимир Зеленский призвал мировых лидеров содействовать усилиям Украины по уничтожению каких-либо элементов российской агрессии. На саммите G20 глава государства представил формулу мира, состоящую из 10 пунктов. Ему также удалось убедить лидеров Индии и Китая меньше поддерживать кремлевского диктатора Владимира Путина.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал политический эксперт и аналитик Максим Джигун.

"И очень важно, что Зеленский здесь был приглашенным гостем. Такая честь выпадает не многим мировым лидерам. Очень важно, что и Си Цзиньпин (президент Китая – ред.) и лидер Индии (Драупади Мурму – ред.) услышали то, что он сказал. И так, или иначе, это влияет на общую повестку дня мирового сообщества. И это еще одна демонстрация того, что Украина остается в топе тем международной политики. Она остается приоритетом", — отметил эксперт.

Максим Джигун также подчеркнул, что заявление Зеленского на Западе было воспринято абсолютно предсказуемо. Все понимают, что те позиции, которые Украина выразила, являются позицией здорового человека.

"И если бы мы имели дело с адекватным врагом, понимающим правила игры, это был бы совершенно отличный способ и такая дорожная карта для окончания этой войны на условиях Украины", — резюмировал аналитик.

Напомним, в ходе саммита G20 15 ноября Зеленский назвал условия мира с Россией.

Саммит G20 в Индонезии

15 ноября на Бали состоялся саммит, на который съехались лидеры разных государств. Президент Украины Владимир Зеленский выступал в режиме онлайн.

Диктатор Владимир Путин допускал свое присутствие на саммите, однако 9 ноября стало известно, что делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

В ходе заседания Россия массово атаковала Украину ракетами.

Политический консультант Дмитрий Васильев считает, что одной из причин того, почему Путин не поехал на саммит "Большой двадцатки", стало то, что накануне ему не удалось договориться о переговорах с президентом США Джо Байденом и лидером Китая Си Цзиньпином.

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