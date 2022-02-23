На Генассамблее ООН обсуждали вторжение Россией в ОРДЛО: до чего договорились участники мероприятия

На Генассамблее ООН обсуждали вторжение Россией в ОРДЛО: до чего договорились участники мероприятия

Во время заседания генсек ООН подчеркнул, что войска РФ на территории так званых "ЛНР" не являются миротворцами.

Вторжение России на украинские территории и признание оккупированных ОРДЛО обсуждали в среду, 23 февраля, на Генеральной ассамблее ООН. На заседании Украины присутствовал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. С трибуны он подчеркнул, что Россия демонстрирует все признаки готовности к дальнейшей деэскалации, и у мира осталось мало времени для принятия решений.

Детальнее о том, что обсуждали и какие результаты на заседании генассамблеи ООН – в сюжете ТСН.19:30.

Какие заявления звучали с трибун и что говорили другие международные представители о русском поведении

Генеральный секретарь Антонио Гуттереш, открывая дебаты, ясно признал, что, объявив независимость ЛДНР, Россия грубо нарушила международное право и устав ООН в частности, а их войска не являются миротворцами.

Представитель России Небензя в выступлении обвинил Генсека ООН, что он не имеет права на подобные высказывания, россиянин обвинил всех в безразличии к судьбам жителей Донбасса и немедленно перешел к прямым угрозам с трибуны ООН. Мол, российские миротворцы на Донбассе "либеральничать не будут".

Генассамблея ООН обсуждает вторжение России в ОРДЛО и признание их независимости ТСН 19:30

"Решение Российской Федерации признать так называемую "независимость" Донецкой и Луганской областей и дальнейшие меры являются нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины и не отвечают принципам Устава Организации Объединенных Наций. Мы также должны быть озабочены сохранением целостности миротворческой деятельности. Организация Объединенных Наций. имеет давно признанный опыт развития миротворческого сотрудничества, которое происходит только с согласия страны пребывания", — сказал генсек ООН.

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И возможно, на этой неделе это последнее окно возможностей, чтобы остановить Путина, сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, выступая на Генассамблее ООН. "Путин не остановится на Украине — это очевидно. Так что минимум, который могут сделать страны — не признавать так называемых "ЛДНР", — подчеркнул украинский дипломат.

Кулеба также напомнил о призыве ввести настоящих миротворцев ООН в Донбасс. Также Украина предлагает новой переговорной площадкой сделать формат пяти постоянных членов Совбеза ООН – а это Соединенные Штаты, Россия, Франция, Великобритания, Китай и плюс Украина, Германия, Турция.

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