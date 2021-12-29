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На главной улице Нью-Йорка установили гигантский новогодний шарик: видео

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На главной улице Нью-Йорка установили гигантский новогодний шарик: видео

ТСН.ua

В диаметре он достигает более 3 с половиной метров, а его вес превышает 5 тонн.

На главной улице Нью-Йорка Таймс-Сквер установили гигантский новогодний шарик, — об этом говорилось в сюжете ТСН.19:30 28 декабря.

В диаметре он достигает более 3 с половиной метров, а его вес превышает 5 тонн. Шарик украсили с помощью почти 2 сотен кристаллических треугольников. Уже 31 декабря в 23.59 он по многолетней традиции спустится с 23-метрового флагштока. Внизу шарик окажется ровно в полночь, что будет символизировать наступление Нового года.

Обычно в Новый год посмотреть на праздничный спуск приходят около 58 тысяч посетителей, но через коронавирус пустят всего 15 тысяч. И только тех, кто имеет сертификат о вакцинации.

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