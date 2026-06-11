Россияне устраивают "сафари" на людей

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Больницы Днепра сейчас переполнены тяжелоранеными гражданскими гражданами, которых массово доставляют из прифронтовых районов Днепропетровщины и Донетчины.

Пострадавшие и медики в один голос констатируют: на пятом году войны российские оккупанты устроили на дорогах, в городах и селах настоящую ожесточенную охоту на беззащитных мирных жителей, прицельно направляя ударные беспилотники на пассажирские машины. Для спасения людей после таких коварных взрывов хирурги проводят сложнейшие многочасовые операции и переливают литры крови.

О пережитом аде и борьбе за жизнь — в репортаже корреспондента ТСН Ольги Павловской.

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Трагедия под Никополем: на глазах у мужчины россияне убили жену

Житель Никополя Олег едва сдерживает слезы и закрывает лицо руками, когда вспоминает о своей любимой жене. Мужчина когда-то обещал ей устроить красивую, незабываемую свадебную церемонию, однако сделать этого влюбленные так и не успели.

Россияне убили жену господина Олега / © ТСН

Трагедия произошла на дороге, когда семья вместе с родственниками возвращалась с дачи и лишь немного не доехала до Никополя. Российский FPV-дрон внезапно и прицельно попал прямо в движущееся гражданское авто. Жена Олега, которая в этот момент находилась за рулем, погибла мгновенно от страшного взрыва на глазах у мужа.

Олег, пострадавший от атаки дрона: «Я увидел, что ее нет в машине. Ее разорвало… У меня хватило силы — руку положил на руль и попытался удержать машину на трассе».

Зять Олега во время взрыва также получил крайне тяжелые осколочные ранения тела. Обоих истекающих кровью мужчин спасло лишь то, что в машине вместе с ними находилась сестра погибшей женщины. Она работает медиком и оказалась единственной в салоне, кто после взрыва мог физически шевелиться и разговаривать, поэтому оперативно оказала всем неотложную первую помощь. Сам Олег, как только смог выйти из истерзанного салона, сразу потерял сознание от болевого шока.

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В Днепре мужчине уже провели несколько сложнейших операций на голове и перелили более трех литров донорской крови. Сейчас голова уже заживает, однако впереди Олега ждет еще одна тяжелая и тонкая битва — за сохранение глаза. Хирургам необходимо максимально ювелирно достать большой острый обломочный элемент, застрявший глубоко внутри, чтобы мужчина не потерял зрение навсегда.

«Он уже не дышал и был черный»: спасение 20-летнего Ярослава из Краматорска

В другой палате днепровской больницы сейчас находится 20-летний Ярослав из прифронтового Краматорска. Юноша уже уверенно идет на выздоровление, хотя его возвращение с того света медики называют не иначе как чудом.

Парень возвращался на собственном автомобиле домой и не доехал до родного порога всего одну сотню метров, когда по его машине с неба прицельно ударил очередной вражеский дрон-камикадзе. Мама юноши услышала страшный глухой взрыв прямо из окна своего дома и вместе с мужем бросилась на улицу.

Мать раненого Ярослава: «Машина была полностью перевернута. Он уже не дышал, был абсолютно черный от копоти. Прохожие и очевидцы кричали: „Не доставайте его, он уже мертв, не доставите!“. Но мужчина самостоятельно достал сына из салона. Мы срочно вызвали скорую и поехали в больницу».

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Из местной больницы Краматорска заартиллерированного и без сознания юношу в критическом состоянии срочно эвакуировали в Днепр. Медики вспоминают, что состояние пациента во время транспортировки было экстремально тяжелым, а из кабины реанимобиля буквально текли реки материнских слез.

На сегодня Ярославу успешно провели уже четыре сложные операции, а впереди его ждет еще одно, финальное, но крайне важное хирургическое вмешательство. К слову, мать парня сама всю жизнь работает старшей медсестрой в команде с анестезиологами. Женщина принципиально не выезжала с семьей из прифронтового Краматорска, потому что не могла оставить раненых пациентов без помощи, а теперь вынуждена самоотверженно спасать собственного ребенка. Медики уверяют, что самое страшное для парня уже точно позади, хотя говорить Ярославу пока еще физически трудно.

Куда именно возвращаться после окончательного выздоровления и длительной реабилитации — Анна с сыном Ярославом еще окончательно не решили. Их дом в Краматорске пока остается невредимым. А вот господину Олегу возвращаться фактически некуда. Кроме любимой жены, которую убило российское «сафари», мужчина потерял и крышу над головой — буквально накануне дорожной атаки другой вражеский беспилотник полностью уничтожил его родной дом в Никополе.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Держал руль, пока жена умирала! Ужас под Никополем

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