На глазах у патрульных в Кривом Роге пьяный прокурор снес остановку и заснул в карете "скорой"

Павильон и машина разбиты.
В Кривом Роге пьяный прокурор снес остановку общественного транспорта. Людей там не было, обошлось без пострадавших.
Об этом 18 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.
Отмечается, что водитель на Lexus врезался в конструкцию на глазах у проезжавших мимо патрульных полицейских и какое-то время отказывался выходить из машины и предоставлять документы. По данным местных журналистов – это военный прокурор из Одесской области. За руль сел после застолья в ресторане. В полиции имени виновника ДТП не называют.
Известно, что проходить тест на алкоголь на месте водитель отказался. А, когда его собрались везти на осмотр в больницу, сразу же уснул в карете "скорой".
Напомним, что харьковские правоохранители продолжают досудебное расследование в отношении родителей 16-летнего водителя Infiniti, совершившего смертельное ДТП на проспекте Гагарина. Следователи устанавливают факт допуска несовершеннолетнего родителями к управлению автомобилем.
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Автор: Елизавета Борисенко