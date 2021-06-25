На глазах у прохожих: в Днепре мужчина порезал ножом женщину и ее годовалую дочку

На глазах у прохожих: в Днепре мужчина порезал ножом женщину и ее годовалую дочку

Между гражданином и его 28-летней сожительницей разгорелся скандал.

В центре Днепра мужчина с ножом напал на женщину и ее годовалую дочку. Гражданин ранил висок женщины и запястья руки ребенка. Пострадавших госпитализировали в больницу.

Об этом ТСН.ua сообщили в Днепровском отделении полиции.

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Как стало известно, инцидент произошел днем 24 июня на Европейской площади. Там в одном из магазинов между мужчиной и его 28-летней сожительницей разгорелся скандал. В результате чего мужчина нанес женщине и ее ребенку ножевые ранения.

"В полицию поступило сообщение, что на Европейской площади мужчина нанес ранения 28-летней женщине и ребенку 2020 года рождения. Личность мужчины установлена. Сейчас правоохранители устанавливают его местонахождение. По факту происшествия внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 ("Умышленное легкое телесное повреждение") УК Украины", — рассказала нам пресс-офицер Днепровского отделения полиции Алина Стадник.

Видео события впоследствии попало в соцсети. На ролике видно, как на площади сидит женщина с окровавленным виском. По всей видимости, к моменту приезда "скорой" и полиции помощь пострадавшим оказывали местные жители.

Отметим, что за нанесение телесных повреждений мужчине грозит штраф или исправительные работы.

Напомним, что в Днепре на территории школы №137 местные жители обнаружили труп мужчины. Умершим оказался охранник учебного заведения.

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