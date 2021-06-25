На глазах у прохожих: в Днепре мужчина порезал ножом женщину и ее годовалую дочку

Между гражданином и его 28-летней сожительницей разгорелся скандал.
В центре Днепра мужчина с ножом напал на женщину и ее годовалую дочку. Гражданин ранил висок женщины и запястья руки ребенка. Пострадавших госпитализировали в больницу.
Об этом ТСН.ua сообщили в Днепровском отделении полиции.
Как стало известно, инцидент произошел днем 24 июня на Европейской площади. Там в одном из магазинов между мужчиной и его 28-летней сожительницей разгорелся скандал. В результате чего мужчина нанес женщине и ее ребенку ножевые ранения.
"В полицию поступило сообщение, что на Европейской площади мужчина нанес ранения 28-летней женщине и ребенку 2020 года рождения. Личность мужчины установлена. Сейчас правоохранители устанавливают его местонахождение. По факту происшествия внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 ("Умышленное легкое телесное повреждение") УК Украины", — рассказала нам пресс-офицер Днепровского отделения полиции Алина Стадник.
Видео события впоследствии попало в соцсети. На ролике видно, как на площади сидит женщина с окровавленным виском. По всей видимости, к моменту приезда "скорой" и полиции помощь пострадавшим оказывали местные жители.
Отметим, что за нанесение телесных повреждений мужчине грозит штраф или исправительные работы.
Напомним, что в Днепре на территории школы №137 местные жители обнаружили труп мужчины. Умершим оказался охранник учебного заведения.