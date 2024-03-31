"На глазах убили мать и каждый день насиловали!": волонтер рассказал о зверствах россиян на Киевщине

Пьяные россияне каждый день насиловали маленькую девочку после того, как убили ее мать. Это произошло во время оккупации Киевской области.

Ее удалось спасти волонтеру Константину Гудаускасу. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью для TSN.UA.

Мужчина – гражданин Казахстана, а его имя уже известно далеко за пределами Украины. В общей сложности он спас более 200 человек с оккупированных территорий.

"Она рассказала, что на ее глазах убили мать. Ей подстрелили в ногу, она истекала кровью и умерла. Это было в подвале. Ее насиловали каждый день. Пьяные приходили и ее по очереди насиловали. Я знаю, что она прошла много реабилитации и сейчас находится в Европе. Знаю, что она никогда не сможет иметь детей. Ей повредили все, что можно”, – рассказал Константин Гудаускасу.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео РОССИЯНЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ НАСИЛОВАЛИ ДЕВОЧКУ, МАТЬ КОТОРОЙ УБИЛИ! Эти зверства шокируют! | Гудаускас

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