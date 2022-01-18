На горнолыжном курорте Буковины массово отравились туристы: подробности

16 человек обратились к медикам после празднования корпоратива в ресторане.

В Буковине расследуют массовое отравление. 16 человек обратились к медикам после празднования корпоратива в ресторане горнолыжного курорта "Мигово".

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 18 января.

Отдыхающие приехали в горную деревню из Киева. После ужина была высокая температура и интоксикация. Двоих пострадавших доставили в больницу, но от госпитализации они отказались. Все сейчас лечатся амбулаторно.

Какое из блюд могло быть испорченным, говорят, даже не догадываются. Специалисты начали эпидемиологическое расследование и ищут возбудитель инфекции.

В ресторане обследовали работников и взяли образцы на исследование – результаты будут через несколько дней. Но уже объявили о многочисленных нарушениях: несоблюдении чистоты в пищеблоке, старом инвентаре и не промаркированных продуктах, некоторые даже без документов.

За нарушение санитарных норм на владельца ресторана составили админпротокол. В настоящее время заведение закрыто на генеральную санитарную уборку.

"Было отобрано четыре образца готовых блюд, которые употреблялись в пищу, три пробы воды на микробиологические и вирусологические показатели. Кроме того, было отобрано 20 смывов с оборудования пищеблока, посуды", — рассказала руководитель Госпотребслужбы в Черновицкой области Алина Гаевская.

На Буковине 16 человек отравились после празднования корпоратива | Новости Украины

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