На границе с Беларусью все спокойно: пограничники уверяют, что ко всем неожиданностям готовы

На границе с Беларусью все спокойно: пограничники уверяют, что ко всем неожиданностям готовы

Охранять границу будут усиленно столько, сколько нужно - говорят военные.

На границе Украины и Беларуси все спокойно, границу усиленно охраняют.

Об этом 23 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Люди стали волноваться, что на рубеже неспокойно, после того, как немалую колонну едущих к белорусской границе силовиков сняли очевидцы на Ровенщине.

Но в ближайшем к белорусскому рубежу селе Гордище успокаивают, хотя и признают, что за событиями вокруг мигрантов в Беларуси следят.

Пункт пропуска "Гордище" с начала пандемии закрыт. Так что уже давно не видел столько пограничников, которые теперь следят, чтобы на границе было тихо. Они осматривают границу с воздуха и реагируют на любое странное движение. Признаются, что ко всем неожиданностям готовы.

Нашествие мигрантов: как пограничники охраняют границы Украины

Говорят, в первую очередь присматриваются к возможным путям с хорошей логистикой. Потому что где-нибудь перейти из Беларуси в Ровенскую область не получится, вокруг леса и болота. А на участках, где из-за чащ пролезть возможно, взялись ставить преграды.

Так что колонна силовиков, снятая очевидцами, свидетельствует лишь о готовности оборонять рубежи, говорят пограничники.

Охранять границу будут усиленно столько, сколько нужно - уверяют военные.

Напомним:

На западной границе вблизи города Чоп стражи порядка задержали группу мигрантов без документов. Передвигаться по нашей территории им помогали сами украинцы. Десять иностранцев без документов через территорию Украины направлялись в ЕС.

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