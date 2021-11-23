На границе с Беларусью все спокойно: пограничники уверяют, что ко всем неожиданностям готовы

Охранять границу будут усиленно столько, сколько нужно - говорят военные.
На границе Украины и Беларуси все спокойно, границу усиленно охраняют.
Об этом 23 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.
Люди стали волноваться, что на рубеже неспокойно, после того, как немалую колонну едущих к белорусской границе силовиков сняли очевидцы на Ровенщине.
Но в ближайшем к белорусскому рубежу селе Гордище успокаивают, хотя и признают, что за событиями вокруг мигрантов в Беларуси следят.
Пункт пропуска "Гордище" с начала пандемии закрыт. Так что уже давно не видел столько пограничников, которые теперь следят, чтобы на границе было тихо. Они осматривают границу с воздуха и реагируют на любое странное движение. Признаются, что ко всем неожиданностям готовы.
Говорят, в первую очередь присматриваются к возможным путям с хорошей логистикой. Потому что где-нибудь перейти из Беларуси в Ровенскую область не получится, вокруг леса и болота. А на участках, где из-за чащ пролезть возможно, взялись ставить преграды.
Так что колонна силовиков, снятая очевидцами, свидетельствует лишь о готовности оборонять рубежи, говорят пограничники.
Охранять границу будут усиленно столько, сколько нужно - уверяют военные.
Напомним:
На западной границе вблизи города Чоп стражи порядка задержали группу мигрантов без документов. Передвигаться по нашей территории им помогали сами украинцы. Десять иностранцев без документов через территорию Украины направлялись в ЕС.
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