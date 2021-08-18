На границе с оккупированным Крымом спецназовцы круглосуточную оттачивают уничтожения условных диверсантов

Обучение проводятся постоянно из-за непредсказуемых соседних стран.

На Херсонщине вблизи оккупированного Крыма тренируются наши подразделения Сил специальных операций ВСУ. Это обусловлено наличием в регионе критических объектов инфраструктуры, которые имеют высокую вероятность угрозы террористических нападений. Армейский спецназ тренируется как днем, так и ночью.

Об этом говорится в сюжете журналиста Дмитрия Мороза.

«Группа противника пересекла государственную границу в районе населенного пункта" Н ". Приказываю группе "Альфа" выдвинуться в район для блокирования условного противника», — звучит приказ командира.

Спецназовцы готовятся обезвредить условных диверсантов. Устроить засаду и уничтожить врага. «Район, в котором придется искать группу противника, он будет очень большой и придется немного поискать. Но мы всегда работаем со Службой безопасности Украины и пограничной службой, которые нам дают информацию. Мы с ними сотрудничаем и это делается более мобильнее», — отмечает военный.

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В роли боевика-нарушителя границы выступил спецназовец на позывной "Стаф". Опыт, говорит боец, в такой роли первый. «Я старался, чтобы мои товарищи оттачивали свои навыки во время тренировки против НЗФ и они сегодня неплохо справились, как по мне», — говорит боец.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев действиями элитного подразделения — тоже доволен. «Воины спецназовцы своевременно обнаружили и обезвредили террористическую группу, и помешали террористической угрозе. Тренировка подтвердило: силы и средства готовы к адекватным действиям в случае террористических угроз», — замечает он.

Но чтобы выходить победителем не только на учениях, но и в реальном бою, тренировки должны не заканчиваться никогда, это и есть путь армейца, говорят спецназовцы. Обучение на всю жизнь, чтобы выжить несколько секунд.

Это понадобится нашим непредсказуемыми соседями — и на восточных и на северных границах. Но особенно — в Херсонской области — на границе с оккупированным Крымом, где огромную территорию в сто километров, с болотами и пустынями, очень трудно контролировать исключительно силами пограничников.

В Херсонской области возле оккупированного Крыма тренируются наши подразделения ВСУ

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