На границе с Польшей образовались километровые пробки из-за усиленных требований пересечения

Украинцы сутки уже стоят в пробках.

Польша с полуночи ужесточила требования для пересечения границы – кроме сертификата о вакцинации требуется еще и отрицательный тест. Это обязательные требования для граждан стран, не входящих в Евросоюз, а значит, и для украинцев.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

На пункте пропуска Шегини-Медика в очереди на выезд из Украины полторы сотни легковушек, пробка растянулась на два километра. Образовалась из-за новых требований по пересечению границы.

Польша их приняла внезапно, так что люди были застигнуты врасплох. Новость узнали, уже приехав на границу, и начали быстро искать пункты тестирования. Ближайшие в 20 километров в городе Мостиска.

Наплыв людей велик, результата приходится ждать не менее 40 минут, потому и возникло скопление авто. Мобильная лаборатория находится в самом пункте, но туда еще нужно доехать.

«В эти дни мы ожидаем прибытие мобильной лаборатории, которая будет располагаться перед нашим пунктом пропуска, это нам облегчит работу, то есть люди уже будут знать, прибывать раньше времени и делать тестирование и таким образом уже будет с тестом заезжать на территорию пункта пропуска», — говорит заместитель начальника отделения инспекторов пограничной службы Шегини Валентина Скред.

«Вообще ничего не подготовлено к этому, Польша не пускает без этих тестов, к сожалению, мы отстояли 24 часа. 24 было в 8 утра, если честно, то уже 27», — возмущаются люди.

Польша ужесточила требования к пересечению границы | Новости мира

Результат теста должен быть переведен на польский или английский язык. Не важно будь то ПЦР или антиген. Он должен быть сделан не раньше чем за 24 часа до поездки. И отрицательные тесты должны иметь все путешественники и вакцинированные тоже.

Новое требование не касается детей, посещающих сады на территории Польши или соседних государств, а также учеников, обучающихся в местных школах и сопровождающих их опекунов.

Лица, которые не предоставят отрицательный результат теста, будут отбывать обязательный двухнедельный карантин.

Карантин в Польше усиливают из-за сложной эпидемической ситуации с коронавирусом и распространения нового штамма «Омикрон». Сколько времени будет действовать это ограничение, пока неизвестно.

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