Какая ситуация на границе Украина-Приднестровье и что можно ожидать от России 24 февраля

На фоне ряда тревожных новостей об угрозах Молдове со стороны России, а, соответственно, и Украине, украинские пограничники сообщили, что охрана участка государственной границы Украины в направлении Приднестровья остается усиленной.

Какая сейчас ситуация на этом участке границы и какое развитие событий не исключается – об этом в комментарии для ТСН.ua сообщили пограничники и военный аналитик Алексей Гетьман.

"Если говорить о границе с Приднестровьем, то этому направлению уделяется значительное внимание с самого начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Мы понимаем, что на эту территорию Россия имеет значительное влияние и может ее также использовать. Это направление давно усилено для обеспечения безопасности Украины", — рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

В свою очередь, военный аналитик Алексей Гетьман не исключает, что в ближайшие дни в Молдове может быть неспокойно. Он не исключает, что неожиданность от России можно ожидать и 24 февраля.

"В Приднестровье сейчас находится оперативная группа российских войск. Она состоит примерно из 6,5 тысячи человек — большое количество обслуживающего персонала и около 2 тысяч тех, кто может вести боевые действия. Ожидать какого-то прорыва от этой группы невозможно. Но дело в том, что несколько дней назад в интернет-пабликах была информация, что в Молдове готовится государственный переворот, что возможно устранение президента. То есть политический кризис может перерасти в переворот. Также была информация, что туда могут направить "кадыровцев" для поддержки переворота и захвата Молдовы", – говорит Алексей Гетьман.

К этому добавляет: "Почему важно Приднестровье? Вряд ли это можно считать попыткой атаковать Одессу из Приднестровья. Сил и средств там у врага нет. Оперативная российская группировка находится в Приднестровье, потому что там остались очень большие склады со снарядами. Переместить эти склады в Российскую Федерацию невозможно, но создать там какую-нибудь группировку, которая будет использовать боеприпасы – это вполне возможно, я предполагаю, что они хотят направить в Молдову "кадыровцев" или другой спецназ для захвата власти в Молдове, для создания группировки и атаки Одессы. Думаю, что наша разведка и силы обороны делают разумные правильные вещи, усиливая охрану границы".

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