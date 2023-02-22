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Какая ситуация на границе Украина-Приднестровье и что можно ожидать от России 24 февраля

Автор
Игорь СеровИгорь Серов
Дата публикации
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Какая ситуация на границе Украина-Приднестровье и что можно ожидать от России 24 февраля

Коллаж. Приднестровье

Эксперт не исключает, что россияне попытаются атаковать Одесскую область.

На фоне ряда тревожных новостей об угрозах Молдове со стороны России, а, соответственно, и Украине, украинские пограничники сообщили, что охрана участка государственной границы Украины в направлении Приднестровья остается усиленной.

Какая сейчас ситуация на этом участке границы и какое развитие событий не исключается – об этом в комментарии для ТСН.ua сообщили пограничники и военный аналитик Алексей Гетьман.

"Если говорить о границе с Приднестровьем, то этому направлению уделяется значительное внимание с самого начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Мы понимаем, что на эту территорию Россия имеет значительное влияние и может ее также использовать. Это направление давно усилено для обеспечения безопасности Украины", — рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

В свою очередь, военный аналитик Алексей Гетьман не исключает, что в ближайшие дни в Молдове может быть неспокойно. Он не исключает, что неожиданность от России можно ожидать и 24 февраля.

"В Приднестровье сейчас находится оперативная группа российских войск. Она состоит примерно из 6,5 тысячи человек — большое количество обслуживающего персонала и около 2 тысяч тех, кто может вести боевые действия. Ожидать какого-то прорыва от этой группы невозможно. Но дело в том, что несколько дней назад в интернет-пабликах была информация, что в Молдове готовится государственный переворот, что возможно устранение президента. То есть политический кризис может перерасти в переворот. Также была информация, что туда могут направить "кадыровцев" для поддержки переворота и захвата Молдовы", – говорит Алексей Гетьман.

К этому добавляет: "Почему важно Приднестровье? Вряд ли это можно считать попыткой атаковать Одессу из Приднестровья. Сил и средств там у врага нет. Оперативная российская группировка находится в Приднестровье, потому что там остались очень большие склады со снарядами. Переместить эти склады в Российскую Федерацию невозможно, но создать там какую-нибудь группировку, которая будет использовать боеприпасы – это вполне возможно, я предполагаю, что они хотят направить в Молдову "кадыровцев" или другой спецназ для захвата власти в Молдове, для создания группировки и атаки Одессы. Думаю, что наша разведка и силы обороны делают разумные правильные вещи, усиливая охрану границы".

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Дата публикации
Просмотры
1060
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