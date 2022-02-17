На границе с Украиной увеличивается количество российских военных: США обвиняют Кремль во лжи

В США говорят, что это может свидетельствовать о готовящемся нападении.
На нашей границе увеличивается количество российских военных. Кремль вопреки публичным заявлениям об отводе войск на днях стащил к границе с Украиной еще несколько тысяч солдат. Об этом пишет американская пресса, ссылаясь на источники в Белом доме.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 17 февраля.
Более того, менее чем в десяти километрах от украинской границы российские войска в Беларуси на реке Припять развернули понтонный мост. Об этом сообщают исследователи, изучающие данные из открытых источников, ссылаясь на спутниковые снимки. В белорусском Минобороны заявляют, что таким способом они отрабатывают удары с воздуха.
В то же время, The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника пишет, что Россия добавила около 7 тысяч своих военных вдоль украинской границы, некоторые из них прибыли только в среду, 16 февраля. Заявления Москвы об отводе войск в Вашингтоне назвали "неправдивыми".
Как сообщает издание, это заявление поддержал и начальник оборонной разведки Великобритании генерал-лейтенант Джеймс Хокенхалл, публично заявивший, что Кремль "продолжает наращивать военный потенциал возле Украины". "Это включает фиксирование дополнительной бронетехники, вертолетов и полевого госпиталя, которые двигаются к границам Украины", — добавил он.
Ранее генсек НАТО подчеркнул, что Москва скопила рекордное количество войск возле Украины впервые со времен "холодной войны", и на эту угрозу нужно реагировать вовремя. И их частичного отвода, о котором заявляют в России, здесь еще не заметили. Нынешний кризис самый серьезный за последние десятилетия, заявил накануне Йенс Столтенберг.
Напомним, накануне Служба внешней разведки Эстонии назвала новые сроки вероятного вторжения России в Украину. По их оценке, российские вооруженные силы готовы начать полномасштабную военную операцию против Украины со второй половины февраля.
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