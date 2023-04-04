На Харьковщине до сих пор собирают сотнями тела окупантов, но россияне пытаются уничтожить места их хранения

Тела россиян для обмена собирают на освобожденных землях Харьковщины. Местные жители в деоккупированных селах чуть ли не на каждом шагу наталкиваются на вражеские остатки. С сентября военные поисковики находили более 400 тел, впрочем их в разы больше. Из каждого специалисты отбирают ДНК, чтобы родственники смогли узнать о смерти. Россияне запускают ракеты по местам хранения останков своих солдат, говорится в ТСН.

В селе Грушевка на Харьковщине вокруг разбиты дома, а еще вокруг тела окупантов, которые покинули свои, когда бежали. "Увидели местные, закрыли, засыпали песком, потому что трупный запах, поэтому прикапывали", — говорят местные.

Вонь была чуть ли не на каждой улице, потому что в селе до сих пор можно найти вражеские остатки. “Здесь двое, там один. В общем, четыре где-то было. Это те, что я знаю”, — вспоминает Ксения, где видела тела оккупантов.

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Контрнаступление вооруженных сил Украины застало окупантов врасплох. Грушевку уволили восьмого сентября, еще несколько дней зачищали от диверсантов. “Орки убегали, кто куда. И танками и машинами. Даже переодевались они в гражданские для того, чтобы их не заподозрили”, — говорят местные.

Евгений ведет к одному заброшенному оккупанту – это был последний диверсант в деревне. Тогда все местные слышали эту перестрелку на окраине. Впоследствии тело обнаружили местные. По одежде видно – россиянин. Селяне говорят, это был мужчина лет 30, с кольцом. “Возможно, у него есть семья. Ну, опять-таки... зачем ты пришел на нашу землю? Мы ведь тебя не звали. Зачем ты пришел? Правильно?”,- возмущаются жители.

Каждое тело врага, каким бы изуродованным ни было, забирают военные из поискового подразделения. Российские останки пойдут на обмен, кроме того, важно указание и места смерти. "Сам факт фиксирования того, что тело российского военнослужащего находится здесь на территории нашей земли, для последующей передачи этих материалов в международный трибунал", — говорят военные.

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Тело захватчика осмотрели, документы не нашли, отвезли к месту хранения. Россияне уже запускали ракету по такому хранилищу. "Их главная цель — это скрыть реальное количество погибших военнослужащих", — убеждают специалисты.

Найденные на этот раз останки окупантов уже подготовили к следующему обмену. “Проводится осмотр тела, отбирается проба ДНК. Затем она заносится в базу данных и для родственников военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации. Я их очень прошу обращаться к нашим представителям и искать своих близких”, – просят специалисты.

Только на Харьковщине собралось более четырехсот тел оккупантов, земли были усеяны трупами. Хранилища с телами пустеют после каждого обмена, но уже через несколько недель снова наполняются черными пакетами.

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