На Харьковщине неравнодушные спасли косулю: какова дальнейшая судьба животного

Теперь косулю будут откармливать молоком, а вот в дикую природу, вероятно, не вернут
Новая семья для косули: на Харьковщине неравнодушные люди спасли одинокую козу.
Об этом шла речь 10 июня во сюжете ТСН.19: 30.
Изрядно напуганного детеныша косули нашли на обочине оживленной трассы. Рыжего найденыша привезли в местный экопарк. Там предполагают, что малыш потерялся в то время, когда его мама пошла пастись. А на дороге на беззащитного детеныша поджидала опасность. На первый взгляд, говорят специалисты, малышу недели две. Оно хорошо чувствует себя и без травм.
Теперь косулю будут откармливать молоком, а вот в дикую природу, вероятно, не вернут. Ведь животные достаточно быстро привыкают к человеческой опеки.
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