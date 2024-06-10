На Харьковщине произошла потасовка между ТЦК и гражданским мужчиной и женщиной (видео)

Свидетельница, снимающая видео, протестует против действий военных и восклицает, что "это незаконно".
После появления в соцсетях нескольких видео, на которых изображен конфликт людей в военной форме и двух гражданских, стали известны некоторые подробности.
Автор видео утверждает, что двоих гражданских – мужчину и женщину избил якобы работник ТЦК и произошло это в Мерефе Харьковской области. На ролике можно увидеть, что мужчина в военной форме наносит удары гражданскому по голове. Гражданского пытается защитить женщина, которая по возрасту может быть его матерью, но в результате ударов со стороны военного упала на землю и ударилась головой.
В комментарии для ТСН.ua представитель Харьковского областного ТЦК сообщила, что эта ситуация изучается высшим командованием.
Ранее ТСН.ua разбирался, какая причина смертей военнообязанных сразу после визита в ТЦК и как их можно предотвратить.
Читайте также:
- "Схожу вместо вас в магазин, если боитесь ТЦК": в Украине стали удивительно зарабатывать на мобилизации
- Заставили пройти ВВК за 30 минут: на Закарпатье мобилизовали мужчину на глазах у маленьких детей
- "Алкоголик после инсульта": на Тернопольщине мобилизовали мужчину после неудачного прохождения ВВК — подробности