На Харьковщине произошла потасовка между ТЦК и гражданским мужчиной и женщиной (видео)

Свидетельница, снимающая видео, протестует против действий военных и восклицает, что "это незаконно".

После появления в соцсетях нескольких видео, на которых изображен конфликт людей в военной форме и двух гражданских, стали известны некоторые подробности.

Автор видео утверждает, что двоих гражданских – мужчину и женщину избил якобы работник ТЦК и произошло это в Мерефе Харьковской области. На ролике можно увидеть, что мужчина в военной форме наносит удары гражданскому по голове. Гражданского пытается защитить женщина, которая по возрасту может быть его матерью, но в результате ударов со стороны военного упала на землю и ударилась головой.

В комментарии для ТСН.ua представитель Харьковского областного ТЦК сообщила, что эта ситуация изучается высшим командованием.

На Харьковщине произошла драка между ТЦК и гражданскими – соцсети

Ранее ТСН.ua разбирался, какая причина смертей военнообязанных сразу после визита в ТЦК и как их можно предотвратить.

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