На Харьковщине разбудили сурка Тимка: что навещал "народный синоптик"

Сурок Тимко III предсказал раннюю весну.

В среду, 2 февраля, в Харьковской области разбудили сурка Тимка III. Грызун дал свой прогноз по поводу наступления весны.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.

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Тимка, который всю зиму провел в селе Гайдары, это в 50 километрах от Харькова, достали из домика днем 2 февраля. Поскольку день был довольно облачный, сурок свою тень не увидел, что по приметам должно свидетельствовать о ранней весне. Если же увидел свою тень, которая бывает в солнечные дни, то следует готовиться еще к затяжной зимой.

"Весна будет достаточно нестабильной. Говорит, что нас ждут температурные колебания. Весна придет по расписанию, но будет достаточно прохладной", — объяснила научный сотрудник кафедры биологии Харьковского национального университета им. Каразина Надежда Токарская.

Сурок залег в спячку еще в конце октября и зоологи говорят, что он хорошо отдохнул. Ведь в этом году на Харьковщине были крепкие морозы, так что просыпаться рано грызун не желал. Ранее Тимко зимовал со своей подругой Лидой, впрочем, в этом году она умерла — в одиночестве грызун скучает.

"Тимко овдовел. Ждет невесту, может у кого-то будет возможность поспособствовать лишней самочкой сурка", - говорит работник биологической станции ХНУ им. В.Н. Каразина Владимир Ронкин.

Тимко уже третий в поколении народных синоптиков. С 2004 года погоду прогнозировали его дед и отец. И всех называли одним именем – Тимко.

По традиции, кроме метеорологических прогнозов, Тимку третьему предлагают предвещать наболевшие темы. На этот раз грызун должен был сказать, каким блюдом лучше заедать стресс. На выбор ему поставили борщ с пампушками, черный хлеб с салом и вареники с луком. Грызун выбрал сало.

"Прогнозов правдивых 80 на 20. Вопрос в том, что это зависит от людей, потому что мы знаем, что есть люди оптимисты, если не сбылось, они не заметили, а есть пессимисты", — говорит Людмила Доля, сотрудник биологической станции ХНУ им. В.Н. Корзина.

Есть у Тимка и конкуренты – это львовяне Маричка и Миша. Львовские сурки предвещают через две недели после Тимка и эти прогнозы обычно ежегодно совпадали.

Впрочем, в этом году Маричка с Миша проснулись еще в начале января и таким коротким сном спрогнозировали короткую зиму. Прогнозы харьковского и львовских сурков в очередной раз совпали. Поэтому ждем потепления.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 гг. в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а наиболее аномально теплым станет январь.

Прогноз от сурка: что навещал Тимка о весне | Новости Украины

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