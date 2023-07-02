На Харьковщине возводят дома из ящиков из-под российского БК: "материалов" больше, чем достаточно

Но восстанавливаться могут не все, потому что все россияне оставили немало взрывных ловушек.

В селе Довгенькое, это возле Донетчины, семья собственноручно построила новый дом с того, что оставили после себя оккупанты, говорится в ТСН.

Круг разбитой агротехники теперь двухэтажная новостройка. Новый дом семья Князевых возвела только через месяц, потому что вместо дорогостоящего кирпича — бесплатные стройматериалы от россиян. "Это ящики из-под "Градов." Ящики русские. Ящиков полно, можно строить что угодно”, — говорит Игорь.

Из ящиков оккупантов вышло два этажа и 4 комнаты. «Ящики все скручены, а внутри крошка пенопластовая. Пропинина, еще минвата под плиты. А с той стороны зашивается профилем. Его не будет ни жук есть, ничего не будет, оно обработано”, — говорит о своем новом доме Игорь.

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Из комнаты на втором этаже видна бывшая агроферма, разбитая россиянами. До них здесь было с десяток тракторов. После прихода русских уничтожено все, даже дом.

Село Довгенькое на границе Харьковщины и Донетчины, здесь прошлой весной шли ожесточенные бои, нет ни одного целого дома. У оккупантов село несколько раз отбивали наши военные. От дома Тараса осталась одна стена. Мужчина выбрасывает мусор россиян и отбирает уцелевший кирпич, хотя понимает, дом отстроить еще долго не сможет. “Здесь ничего не разминировано. Здесь было два ящика с патронами. Он сосед видел. Под ними растяжка гранаты. Вот ящик поднял и тебя нет”, — говорит Тарас.

А вот Дмитрию повезло, хата устояла, на стенах остались надписи оккупантов. Дмитрий регулярно приезжает проветривать дом, потому что вонь после россиян никак не выдыхается. «Когда мы сюда приехали, здесь по колено было грязи. Я вам скажу под грязью были и гранатометы, и гранаты, и что только нет”, — рассказывает мужчина.

Свое село жители называют привидением – нет ни света, ни воды, ни связи, а еще полно мин. Несмотря на риск, люди посещают руины, понемногу убирают и мечтают об восстановлении.

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