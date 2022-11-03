На Харьковщине запускают обновленные котельные, полностью уничтоженные оккупантом: людям дают свет и тепло

На Харьковщине запускают обновленные котельные, полностью уничтоженные оккупантом, говорится в ТСН.

Только 25% освободившихся территорий смогли присоединить к газоснабжению, с электричеством уже 75% населенных пунктов. Десятки сел этой зимой не смогут обогреть из-за разрушенных котельных и теплосетей. Местные власти пытаются обеспечить людей печками, дровами и все же стараются из руин отстроить теплопункты.

В Дергачевском обществе в одном из поселков удалось запустить котельную. "Очень тяжело было, но ничего. Сначала больница, а там уже, где скажут, там и будем подводить", — говорят коммунальщики.

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Котельную орки разбомбили несколько месяцев назад, от ракетного удара погиб работник. "Повреждения были очень большие, потому что на этом месте стояли котлы и они как раз пришлись к удару и были на 90% разрушены. Мы пытались как можно быстрее приобрести котел. Но понимаете, какие сейчас закупки — там металла нет, там еще чего-то нет", — говорит директор КП поставщик услуг Дергачевского городского совета Татьяна Романович.

Жилые многоэтажки в общине на индивидуальном отоплении, хуже ситуация с частными домами. После оккупации и массированных обстрелов десятки деревень остались без света и газа и пока восстановить их невозможно.

"Котлы будут выдаваться только в те населенные пункты, где нельзя восстановить газоснабжение, электроснабжение. Для тех людей, которые конкретно будут проживать зимой на территории, которые остаются у себя в поселке. Худшая ситуация у нас — это населенные пункты, такие как Прудянка, Цуповка, Токаровка и Большие и Малые Проходы. Это населенные пункты, которые разрушились и где очень разрушена критическая инфраструктура", — говорит глава местной ВГА Вячеслав Задоренко.

На Дергачевщине местные власти бесплатно раздают дрова пенсионерам и многодетным семьям. Люди кое-где без света и газа уже 7 месяцев. Место для вырубки долго не искали, зимой на ближайшей трассе были сражения с оккупантами. Все горело от танковых и минометных обстрелов. "Этот путь Дергачи-Казачья Лопань — это та дорога, по которой шли в первый день российские военные. Именно на этой дороге было уничтожено много российской техники, здесь были обстрелы. Именно эта посадка вдоль дороги очень пострадала", — добавляет Задоренко.

Заявки на дрова подали десятки тысяч человек. Впрочем, своими силами всех обеспечить не удастся. Вскоре Харьковщину как прифронтовую зону должны обеспечить дровами по программе правительства.

Всего в Харьковской области 75 процентов освобожденных населенных пунктов уже имеют электричество, с газом пока только четверть деоккупированных территорий.

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