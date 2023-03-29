На Херсонщине чуть ли не у каждого жителя прифронтового села есть своя невероятная история спасения от прилета

Деоккупированная часть Херсона постепенно налаживает жизнь, но далеко не во все населенные пункты спешат возвращаться люди. Особенно в том, что на самом берегу Днепра, говорится в ТСН.

В поселке Днепровском, под Херсоном, из более тысячи жителей теперь осталось меньше сотни. Поселок пережил оккупацию, но до сих пор регулярно разрушается россиянами, которые с противоположной стороны реки достают сюда артиллерией, минометами, "Градами" и даже запускают дроны. Местным, которые здесь остались, приходится не сладко.

Поселок пережил оккупацию, это сразу видно по количеству украинских флагов, они везде и даже на разбитых домах. У местных немало историй о том, как однажды удалось выжить. “Только зашел из огорода в дом, как бах... Голову нагнул, присел, сидишь вот: "Господи, пронеси!" Только чтобы не прилетело в дом”, — рассказывают люди.

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Здесь километры виноградников и гектары садов – это была основа жизни. В поселке работала коммунальная агрофирма, выращивали фрукты, производили вино. Теперь же поля и сады стоят пустотой, а местные до сих пор не уехавшие, безработные. “Мы практически на нуле. Нас постоянно обстреливают. Очень много прилетов по нашим виноградникам, садам, полям, которые нужно разминировать. Без разминирования никаких работ быть не может. Ответственность за это никто не хочет брать на себя”, — объясняет и.о. главы Днепровского поселкового старостата Херсонской области Виктор Федоренко.

Местные выживают за счет волонтеров, сюда привозят продукты и одежду. "Мы всю зиму просидели без газа, без света, без воды. Света и воды до сих пор нет. Газ дальше в феврале, но как дали? Постоянно обстреливают, ребята латают трубы, бывает, что день-другой сидим без газа”, — говорят люди.

Чтобы вернуть в поселок газ – ремонтники каждый раз рискуют жизнью. Света здесь нет уже 5 месяцев, спасают генераторы. Воду людям подают два раза в неделю по несколько часов. Колодцев в поселке почти нет, поэтому за ней ходят к соседям, у которых есть скважины.

Павел, с фамилией Пшемыслав уезжать не собирается, хоть и имеет на это законное право: он по гражданству поляк. Двадцать лет назад женился, и переехал сюда жить, посадил персиковый сад, построил дом и теперь бросить все не хочет. “20 лет с женой строили дом своими руками, сами. И как уехать?", – говорит мужчина.

Павел верит, что скоро закончится, а до тех пор на улице он остался один. Ухаживает за соседскими домами, где много брошенных животных.

Из довоенного населения более 1200 человек в настоящее время осталось менее сотни. Из-за опасности вражеских обстрелов возвращаться из эвакуации люди не решаются, а не выезжавшие — держатся изо всех сил. “Верю в Украину, верю в ВСУ, верю в этих волонтеров. Мы только втроем остались на улице, три бабы, представьте себе. И мы никуда, на шаг. Прятались, убегали, в погреб где-то. Ужасно, но Украина победит! С такими ребятами Украина победит”, — убеждает местная жительница.

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