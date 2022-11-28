На Херсонщине зверства тоже не имели предела: оккупанты взорвали уже казненных мужчин и девушку

На деоккупированных территориях Херсонщины к правоохранителям продолжают обращаться жители, у которых оккупанты похитили родных, отобрали вещи и автотранспорт.

Как сообщили в комментарии ТСН.ua в пресс-службе полиции Херсонской области, таких заявителей очень много.

"Жители сообщают о угоне легковых, грузовых авто, спецтехники, тракторов, мопедов. Все, на чем можно было уехать — оккупанты все отбирали. Это массовое явление", — рассказали нам правоохранители.

По данным полиции, сейчас много заявлений об исчезновении людей.

"Оккупанты вывезли некоторых, когда убегали. Много установлено фактов расстрелов граждан. Относительно братских могил — было обнаружено несколько десятков захоронений, где находилось по 2-3 человека. Это и люди, которых расстреляли, и люди, погибшие в результате обстрелов. Есть факты, когда обнаруживались расстрелянные семьи — мужей и жен.Сегодня проходила эксгумация в Правдино (село в Херсонской области — Ред.).Там были обнаружены расстрелянными шесть мужчин — сотрудников частной охранной фирмы.Этот расстрел был еще в апреле.Вместе с ними была казнена девушка одного из них. После расстрела их взорвали, а потом не давали долго хоронить", — сообщили нам в Херсонском облуправлении полиции.

Свет возвращается

В свою очередь, местные жители нам рассказали, что в Херсоне уже есть жилые массивы, где возобновлено электроснабжение.

"Таких домов еще очень мало, но они есть. Большинство горожан готовят еду на "буржуйках", питьевую воду в Херсон привозят волонтеры и водоканал. Конечно, сразу после освобождения города была эйфория и многие изъявили желание вернуться, но жить под ежедневными обстрелами, без электричества и воды очень сложно, поэтому возвращение домой для многих – это открытый вопрос", — рассказала нам жительница Херсона, которая пока еще не вернулась в свой дом.

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