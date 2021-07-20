На химзавод приехала власть, в больнице развернули места: что происходит на предприятии под Ровно, где произошла авария

На химзавод приехала власть, в больнице развернули места: что происходит на предприятии под Ровно, где произошла авария

В "Ривнеазот" утверждают, что произошла утечка газов в незначительном количестве на территории завода.

Взрыв на "Ривнеазот". Буквально несколько часов назад горожан напугала оранжевая туча, которая поднялась над химическим предприятием, расположенный недалеко от Ровно.

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Об этом 20 июля говорится в сюжете ТСН.19:30.

Корреспондент ТСН Анна Махно с места происшествия рассказала, насколько опасен выброс и есть ли угроза жителям Ровно и близлежащих сел.

"Внешне здесь все, как обычно. Следов оранжевого облака мы не видим. Здесь есть спасатели и полиция, которые выясняют, что произошло. Информация о том, что на предприятии произошел взрыв, появилась более часа назад, после того, как люди заметили огромное облако, которое поднималась над предприятием. Кадры из нее вызвали панику. Ситуация локализована заводом самостоятельно, пострадавших нет. Спасатели говорят, что к ним никаких вызовов не поступало, но на всякий случай, увидев видео, они приехали на предприятие самостоятельно", — говорит Анна Махно.

В "Ривнеазот" утверждают, что произошла утечка газов в незначительном количестве на территории завода.

"Это так называемые нитрозные гази. Видео выглядит пафосно, но взрыва никакого не было", — говорят на предприятии.

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На месте происшествия работают специалисты лабораторного центра и гидрометеоцентра. Они срочно измеряют показатели воздуха. Мэр Ровно Александр Третьяк, хотя и просит людей не паниковать, но советует без надобности из дома не выходить.

"Хоть пострадавших на предприятии нет, но в горсовете сообщили, что на всякий случай в больнице развернули дополнительных 25 койко-мест. Экстренные службы обещают сообщать о ситуации. Буквально несколько минут назад мы заметили, как сюда приехал председатель ОГА и мэр города Ровно. Они пошли на предприятие "Ривнеазот", — сообщила с места события Анна Махно.

Напомним, в Ровенской области Днем 20 июля произошла авария на заводе "Ривнеазот". В результате чего над территорией предприятия поднялась ярко оранжевая туча. На химзаводе, где произошла авария, рассказали есть ли опасность для людей.

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