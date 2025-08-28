На Хмельнитчине настоятеля монастыря обвиняют в убийстве военного: первые подробности

Место, где произошла трагедия / © ТСН

Настоятеля монастыря подозревают в смертельном избиении военного в Хмельницкой области. Все случилось в начале августа — тогда возле кельи обнаружили тело мужчины. Сначала во врачебном свидетельстве было указано, что смерть наступила в результате панкреатита. Но экспертиза установила, причина — избиение. Архимандрит сейчас в СИЗО.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Анны Махно.

Мужчина наносит удар за ударом. Отходит, возвращается и снова бьет того, кто лежит. Это видео обнародовали в соцсетях. И это последние минуты жизни пострадавшего.

Все случилось во дворе вот монастыря в Староконстантинове. Сначала между священником и 51-летним мужчиной возникла ссора, говорят в прокуратуре. Затем батюшка взялся бить прихожанина руками и ногами.

Медики уже ничего поделать не смогли. Сначала во врачебном свидетельстве отметили — умер из-за острого панкреатита. Но экспертиза показала другое, что и стало причиной задержания настоятеля этого монастыря.

«Сообщили о подозрении в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть», — говорит первый заместитель руководителя Хмельницкой окружной прокуратуры Олег Намистюк.

«Страшно, тяжело, я думала, что это не правда, что нас обманывают или что, я не знаю», — говорит вдова Людмила Берещук.

51-летний Николай Берещук родом из Винницкой области. Имеет двух взрослых детей, трех внуков. Работал водителем в селе. В прошлом году присоединился к армии, нес службу в разных областях. В тот день в Староконстантинове решил сходить в монастырь УПЦ.

«Побратим говорит, что он ему говорит, что завтра пойдем в церковь, позовешь меня, потому что я хочу исповедаться. И так они встали утром и поехали», — рассказывает жена военного.

Муж был на богослужении, рассказывает жена, а потом почему-то оказался с настоятелем на застолье.

Адвокат монаха требует отпустить подсудимого.

«Он является инвалидом 2 группы и 10 лет болеет тяжелыми заболеваниями сердца», — говорит адвокат подозреваемого Александр Гиппиус.

Адвокат потерпевших Оксана Барилюк отмечает, что инвалидность не мешала подсудимому убить военного.

