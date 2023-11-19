На Хмельнитчине работница банка обманула родственников на миллионы гривен – подробности схемы

Родственники, соседи и друзья обвиняют в мошенничестве женщину, ранее работавшую в банке.

В городе Славута на Хмельнитчине вспыхнул скандал – родственники, соседи и бывшие друзья обвиняют в мошенничестве работницу банка Ирину Костюк. По их словам, женщина нажилась на них на миллионы гривен. Говорят, давали ей деньги на депозит, но официально она их в кассу так и не заносила. А еще женщина, зная данные, открывала на родню кредиты, которыми сама и пользовалась. В полицию обратилось три десятка человек.

Об этом в сюжете ТСН рассказала корреспондентка Анна Махно.

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Пострадавшие вместе с журналисткой пришли к дому, где проживает Ирина, однако она не вышла из дома и даже вызвала полицию.

"Есть кредиты, которые мы не брали, на общую сумму около 300 тысяч гривен", — рассказал один из пострадавших.

Как рассказали Валентина Якимчук, когда она хотела поменять пенсионную карточку, Ирина предложила ей свою помощь.

"Ой, распишитесь, я расписалась, ой еще раз сфотографирую, потому что что-то не так. Как тут дергают меня, что у вас кредит", - говорит Валентина.

Еще один пострадавший Леонид Прищепа рассказал, что Ирина предложила ему оплачивать коммунальные услуги его картой, а теперь мужчина должен банку 320 тысяч гривен, которых он в глаза не видел.

Всего в полицию поступило три десятка заявлений. По двум эпизодам Ирине уже объявили подозрение. Остальные 28 – расследуют.

"Сейчас мы анализируем все эти трансакции, сталкиваемся с проблематикой банковской тайны, поэтому экспертиза затягивается", — прокомментировал заместитель руководителя Шепетовского управления полиции Игорь Бабий.

Как рассказывают пострадавшие, у одних Ирина просила по-дружески зарегистрировать карточку с нулевым балансом, чтобы показатели на работе улучшить. Другие вспоминают, как давали женщине карточки, чтобы она помогла в оплате коммуналки или получить лучшие депозитные условия.

Когда начались разборки Ирина из банка уволилась. А люди один за другим стали узнавать, что банкроты и должники.

Сама же Ирина говорить отказалась. Вместо нее комментирует ее адвокат Валентин Дупак, оправдывающий клиентку

"Четко прослеживается отсутствие состава уголовного правонарушения, никаких действий с карточками или на банковских счетах без разрешения этих лиц она не совершала", — заявил адвокат.

Работники банка напоминают, что нельзя передавать свои карточки и коды к ним, даже работникам банков.

"97 обманутых семей. Ну они пока не пишут заявлений, потому что думают, что она деньги вернет", — говорит Сергей Асташков.

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