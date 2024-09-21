На Хмельнитчине вдову военного судят за пытки "ведьмы": что произошло

На Хмельнитчине начали судить гражданских супругов, которые летом этого года жестоко пытали 68-летнюю соседку, подозревая ее в колдовстве.

Как выяснил ТСН.ua, на пенсионерку из села Четырбоки напали 35-летняя вдова погибшего военного и 27-летний сожитель этой женщины.

"Установлено, что находясь под воздействием алкоголя, обвиняемые пришли в дом 68-летней соседки, начали стучать в окна и выбили двери", — сообщила пресс-служба Хмельницкой областной прокуратуры.

По данным прокуратуры, далее события разворачивались так: " По надуманному поводу, что потерпевшая якобы совершает колдовские ритуалы, они избили женщину кулаками и ногами по голове, душили, угрожали убийством и даже нанесли несколько ножевых ранений. Игнорируя просьбы последней, мужчина ударил ее кулаком в лицо, от чего она потеряла сознание. После чего, злоумышленники поместили ее в багажник автомобиля, с целью вывезти в лесополосу и продолжить пытки. К счастью, когда обвиняемы ломились в дом, потерпевшая успела вызвать правоохранителей, которые задержали обидчиков".

"Женщине (подозреваемой в нападении – Ред.) продлен ночной домашний арест, потому как у нее трое несовершеннолетних детей. Мужчина находится под стражей. Уже было подготовительное судебное заседание, следующее заседание будет 16 октября", — рассказала ТСН.ua спикер Хмельницкой областной прокуратуры Марина Тысячная.



В свою очередь, спикер полиции Хмельнитчины Инна Глега говорит, что по версии следствия к такой жестокости эта пара прибегла из-за алкоголя.



В селе, где пара пыталась разобраться с женщиной, которая, по их мнению, была ведьмой, говорят, что конфликт разгорелся после того, как пенсионерка якобы время от времени заглядывала во двор теперь уже обвиняемых.

"У женщины, подозреваемой, на войне погиб муж. Она нашла себе другого. Пара злоупотребляла алкоголем, вела себя шумно. Пенсионерка живет рядом. Ей было интересно, что они там делают. Но они ее предупреждали, чтобы она не заглядывала к ним. Угрожали. Я узнал об этой ситуации, хотел встретиться с сожителем подозреваемой. Пенсионерке я сказал, что в случае угроз нужно звонить на 102. Когда в очередной раз пара пришла к ней, она закрыла двери и спряталась в доме. Но они разбили окно, сорвали дверь, угрожали, нанесли телесные повреждения. Когда приехала полиция, то мы вместе увидели лужу крови на полу", — рассказал ТСН.ua староста этого села Николай Костюк.



К этому он добавляет: "Есть люди, которые верят в колдовство. Не много, но есть. Вот они себе что-то надумали, находясь под воздействием алкоголя. Пенсионерка не занимается колдовством, никакого отношения к этому не имеет. Сейчас она в другом селе, у дочери, очень напугана".



По данным правоохранителей, пара нападавших подозревается в ряде преступлений в отношении пенсионерки. Если их вина будет доказана в суде, им грозит до 10 лет заключения.

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