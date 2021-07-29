На Хортице конь выбежал на дорогу и попал под колеса автомобиля: животное погибло от удара

На Хортице конь выбежал на дорогу и попал под колеса автомобиля: животное погибло от удара

На водителя составили протокол за нарушение правил дорожного движения.

На водителя, который сбил животное на острове Хортица, составили протокол и изъяли у него водительское удостоверение.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 29 июля.

Все произошло поздно вечером на острове Хортица. Лошадь, очевидно, отбилась от табуна и выбежала на дорогу прямо под колеса автомобиля. От удара животное погибло, а легковушку смяло. Водитель не пострадал.

На него составили протокол за нарушение правил дорожного движения. ДТП с животными на острове Хортица случаются регулярно.

В частности, там расположен конный театр. Патрульным полицейским даже приходилось переводить стадо через проезжую часть.

Ответственность владельца животного, которое бегало без присмотра, может определить разве суд, как и возмещения за разбитую легковушку.

Новости Украины: на водителя, который сбил животное на острове Хортица, составили протокол

Напомним, во Львовской области 25-летний мотоциклист посреди дороги врезался в лошадь. Мужчина и животное погибли на месте ДТП.

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