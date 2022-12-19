На Изюмщине люди впервые за 9 месяцев увидели свет в домах: как выживали

В Изюмщине, где были ожесточенные бои с оккупантами, энергетики смогли возобновить питание 85% потребителей. Без электричества пока часть самого Изюма и несколько соседних деревень, говорится в ТСН.

Прилет в одно из зданий обесточил всю деревню еще в начале марта. Взрывной волной повредило сопротивление и разорвало линии электропередач. “Работаем здесь уже вторую неделю. Сначала восстанавливали высоковольтную линию в эту деревню, а теперь занялись восстановлением 4 линий. Оборванные провода. Обрывы, обрывы, сломанные. Столб был сбит, его восстановили, теперь восстанавливаем провода”, — рассказывают мастера.

Помогает энергетикам местный житель – Александр. Хочет как можно быстрее увидеть свет в доме, поэтому без дела решил не сидеть. “Ведь без света уже 9 месяцев сидим. Нет света уже давно-давно. Ребята молодцы. Дай Бог, что они приехали и сделают свет. Теперь хоть и холодильник будет делать, и вода будет своя, у нас есть скважина. Мы теперь будем жить, как все люди живут”, – радуется мужчина.

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Ивановку питает бригада изюмских энергетиков. Именно она пыталась восстанавливать свет и в Изюме, когда оккупанты обстреливали город. Только в марте работники трижды попадали под обстрелы. Под кассеты страшно было попадать. Когда кроме машины, тебя больше ничего не защищает. Дома хочется со светом, с цивилизацией быть. Вода от света, все от света. Ребенок маленький, так что надо было”, — говорит электромонтер Максим.

Восстановить свет в городке, который непрерывно атаковали россияне, тогда было невозможно. Как только отремонтировали участок — по нему прилетало. “Невозможно. Приходишь домой, только включил чайник и все, свет погас. Уже что-то прилетело, уже что-то порвало. Вся работа насмарку и так ежедневно. Мы одну и ту же линию могли собрать 10-15-20 раз”, – вспоминает он.

Сейчас, говорят электромонтеры, работать гораздо легче. Обстрелы утихли и люди помогают чем могут. Никаких жалоб и претензий, а только благодарность за работу.

Две недели работы и деревня со светом. С появлением электричества в домах появились тепло и вода, ведь заработали котлы и помпы. Телефоны заряжали, а то даже не включали сильно. Мы экономим. У нас в деревне никто сильно не включает, мы экономим, даже холодильники у всех отключены. Правда, там хранить нечего”, – говорят люди.

Как только подзарядили телефоны, жители направляются на гору в сельсовет, чтобы звонить по телефону.

Под оккупацией Изюмщина была почти 7 месяцев, а без света и воды – девять. В настоящее время энергетики смогли подключить 85 процентов потребителей. Говорят, работали бы быстрее, если бы россияне не перезаминировали села. С начала вторжения в Харьковской области от вражеских мин погибли двое энергетиков, еще шестеро получили ранения.

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