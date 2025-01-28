На какие города пойдет армия России в ближайшие месяцы: эксперт назвал угрозы

После того, как ГУР Минобороны Украины опровергло тревожную информацию некоторых СМИ со ссылкой на руководителя разведки о том, что, якобы, с наступлением лета могут быть запущены опасные процессы для существования Украины, текущую ситуацию на фронте в комментарии для ТСН.ua оценил военный эксперт Олег Жданов.

"Мы в тупике, в административном тупике. Армия — это зеркало государства. То, что происходит в государстве, то происходит и в армии. И, соответственно, на фронте. Реформирование звучит банально, но на самом деле у нас в ВСУ реформа до сих пор не проведена, в стране не наказан ни один коррупционер, разворовывавший деньги на строительстве фортификационных сооружений", — говорит Жданов.

И к этому добавляет: "Уволив всех военкомов (в 2023 году – Ред.), фактически обезглавили мобилизационную систему. Я не оправдываю коррупционеров. Если кто-то причастен к коррупции, то для борьбы с ними есть НАБУ, ГБР, которые могут работать в отношении каждого военкома. А не так, что всех уволили и система рухнула. А теперь у нас основной метод - "бусификация". Нет движения вперед".

Угрозы на фронте

Анализируя ситуацию непосредственно на фронте, Олег Жданов говорит следующее: "Враг начал активизироваться на Краматорском и Торецком направлениях".

И продолжает: "И, думаю, что Россия будет перебрасывать усилия на Лиманский. Они не могут взять Покровск "в лоб". Обойти по флангам тоже не могут, темпы продвижения тоже не те. Они еще будут год окружать Покровск как минимум с такими темпами. Думаю, что сейчас перебросятся на агломерацию Славянск-Краматорск. А ключ от этой агломерации — прорыв на Лиманском направлении. Он важен, потому что за Лиманом — трасса Харьков-Донецк. Это логистическая магистраль, стратегическая. А Торецкое и Краматорское направления - это южный ключ от Краматорска. Там Константиновка, Дружковка и дальше — Краматорск".

По мнению Жданова, если командующему Сухопутными войсками Михаилу Драпатому дадут необходимый ресурс и полномочия, он сможет стабилизировать ситуацию на Покровском направлении.

"Возможно, еще немного отойдем. Все будет зависеть от того, как Запорожская и Днепропетровская ОВА построили фортификации, оборонительные линии", — уточняет эксперт.

Об общей ситуации на всей линии боестолкновения Жданов говорит так: "Катастрофы на фронте нет. Там очень тяжело, ситуация близка к катастрофической".

Херсонское, Запорожское и северное направления

О положении дел на этих трех направлениях Олег Жданов говорит следующее: "О Херсонском, Запорожском и северном направлении. Пока мы воюем в Курской области, угрозы атак с севера нет. Может быть разведка боем, чтобы заставить нас маневрировать силами и средствами. Пока мы держим Курский плацдарм, думаю, северу ничего не угрожает. Тем более югу. Наша разведка говорит, что с Запорожского направления враг снимает целые полки, перебрасывая их на Курское направление. НАТО оценивает мобилизационный ресурс врага в 17 миллионов. Шойгу когда-то говорил о 25. За счет наличия пехоты враг забрасывает нас телами".

Читайте также: