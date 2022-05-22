На какую работу берут украинских женщин в Польше и сколько им платят

На какую работу берут украинских женщин в Польше и сколько им платят

В Польше украинские женщины получают 3-4 тысячи злотых. Чаще вакансии предлагают на предприятиях пищевой промышленности, в сфере обслуживания и логистических складах.

Украинцы, прибывая в Польшу, желают как можно быстрее устроиться на работу. В Министерстве труда и социальной политики Польши гарантируют, что все желающие смогут получить бесплатную помощь в каждом отделе службы занятости.

Какую работу предлагают женщинам и сколько за нее платят – рассказал эксперт Василий Воскобойник в программе "Сніданок з 1+1".

“В отличие от трудовой миграции, женщины, прибывшие в Польшу… прибыли с единственной целью – оказаться подальше от зоны боевых действий. Плата, на которую они сейчас могут рассчитывать, это больше неквалифицированный труд, физический труд – это сфера обслуживания, фасовка продукции. Уровень заработной платы, на который могут рассчитывать украинские женщины, это от трех до четырех тысяч злотых в месяц (24-32 тысячи гривен). На эти деньги действительно можно содержать своих детей, помогать родителям”, – сказал эксперт.

Ранее стало известно, что в Польше каждый четвертый трудоспособный беженец Украины уже нашел работу. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши, уполномоченный правительства по делам беженцев из Украины Павел Шефернакер.

По информации Шефернакера, в базе данных PESEL (идентификационный номер) зарегистрировано 400 тысяч человек трудоспособного возраста из Украины; более 100 тысяч из них (т.е. каждый четвертый человек) уже легально работают в Польше.

Украинкам в Польше платят 3-4 тысячи злотых. Эксперт рассказал ТСН о беженцах-гастарбайтерах

Читайте также: