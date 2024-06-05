"На какую сторону пойдешь?" — военные с передовой высказались о мобилизации и отношении к уклонистам

Бойцы 25-й воздушно-десантной бригады, которые защищают окрестности Очеретино, говорят, что россияне стягивают силы для очередной попытки прорыва. Чтобы не дать им этого сделать, наши воины бьют в тылы врага. Военные ждут наращивания помощи от иностранных партнеров и обсуждают мобилизацию в Украине.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Юлии Кириенко.

Как защитники отражают наступления под Очеретино

Под Очеретино десантникам удалось остановить активное наступление вражеской пехоты, которая пыталась прорваться в сторону Покровска - тылового и густонаселенного города в Донецкой области. Но мелкие группы россиян все еще пытаются атаковать.

Бои в Донецкой области

Пилот коптера показывает вражеский БТР, который спрятался в лесу и привез на себе российскую пехоту. Но наши минометчики с первого выстрела уничтожают десантную машину. Пехота успела соскочить с бронетранспортера. И пыталась штурмовать наши позиции. За траншеи продолжается бой до сих пор. Наш коптер охотится на оккупантов, которые еще остались живыми, главное, вовремя заметить их движение.

«Еще противник выработал такую стратегию - притворяться мертвым, среди своих погибших они падают и притворяются мертвыми», - говорит защитник Украины.

Здесь идет война на полное уничтожение, говорят десантники. Их задача - как можно больше сжечь оккупантов. Бойцы 25-ки здесь стерли сразу несколько батальонов врага. Но надо еще больше, говорит командир. Чтобы желание штурмовать у них совсем исчезло.

«Раньше было такое, что наступление ехало на нас 10 единиц техники. Сейчас они ошибки свои поняли и сейчас 2-3 единицы выезжает", - говорит „Суббота“, командир подразделения артиллерии.

"Суббота"

Из соседней лесополосы работают чешские реактивные установки "Вампир". Наши армейцы гонят в сторону пока оккупированной Авдеевки. Там у россиян артиллерийская площадка, где накоплено множество установок.

Военные обсуждают помощь от Запада и мобилизацию в Украине

Армейцы без остановки ежедневно отбивают по несколько штурмов россиян. А разговоры здесь только об увеличении количества снарядов от иностранных партнеров. И что главное, о мобилизации. На нее надеется весь фронт.

«Такая фраза часто звучит: как к нам придет, я пойду. Только хочется сказать, на какую сторону пойдешь? Я понимаю, что нас много, но этого не достаточно, врага больше. И партнеры мало помогают. Хочется больше помощи", - говорит Максим Деревенченко, артиллерист 25 воздушно-десантной бригады.

Максим Деревенченко

Вы можете помочь 25-й бригаде. Армейцы собирают средства радиоэлектронной борьбы с врагом. Чтобы сажать ударные и наблюдательные дроны россиян. Вот по этому кьюар-коду и номеру карты можно задонатить для наших десантников под Очеретино.

По этому коду можно задонатить военным

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