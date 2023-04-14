На Киев идет большая вода: какие районы подтопят

Большая вода затапливает территорию набережных в Киеве. Под воду пошли несколько прогулочных зон, расположенных вблизи Днепра. Уровень воды резко увеличился у моста Метро. Там под воду ушла часть набережной. Также подтоплена новая набережная на левом берегу, недалеко от моста Метро.

Сайт ТСН.ua выяснял, не угрожает ли водополье большим потопом для Киева.

В отделе гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра говорят, что в течение 13-14 апреля в Киеве и прилегающих к Днепру территориях Вышгородского, Броварского, Бориспольского районов объявлен второй уровень опасности оранжевого цвета.

Фото: Кирилл Степанец/https://t.me/kirstepan

"Мы наблюдаем пропуск весеннего половодья через Киевскую ГЭС. "Большая вода" будет пропускаться через весь каскад Днепровских водохранилищ. В Киеве и вокруг города уже наблюдаются подтопления пониженных участков вдоль русла Днепра. Особое внимание стоит уделить жителям территорий южнее Осокорков и севернее Оболони, Троещины. Это район сел Вишенки, Гнедин, Осещина, Погребы. Там возможно затопление в пределах садово-дачной и частной застроек на пойме реки. Также в указанных местах может наблюдаться затопление дорог", - рассказал сайту ТСН.ua Илья Перевозчиков, начальник отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра.

"Будет отмечаться выход воды на пойму, пониженные участки, есть риск затопления садово-дачных участков и в столице (Русановские Сады, прирусловые части массива Конча-Заспа)", - говорит Илья Перевозчиков.

Он добавляет, что половодье в районе столицы может длиться примерно до конца апреля.

Фото: Кирилл Степанец/https://t.me/kirstepan

"Согласно нашим прогнозам, весеннее наводнение вероятно продлится в течение апреля-мая. Самые высокие уровни стоит ожидать в течение апреля, а потом уже половодье пойдет на спад. Масштабного "потопа" в Киеве не следует ожидать. Киевляне просто отвыкли от большой воды, поэтому их поражают частичные подтопления на набережных, прибрежных полосах. Но здесь ничего удивительного нет, потому что они построены на пойменных территориях - места где должна разливаться река в период половодья. Естественно, что их подтапливает", - добавляет Илья Перевозчиков.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в конце апреля и начале мая ожидаются обильные дожди. Из-за увеличенного уровня половодья в результате осадков в Киеве прогнозируют подтопление отдельных территорий.

Также в Киевской области из-за паводка и прорыва дамбы местного пруда водой затопило несколько улиц в Иванкове.

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