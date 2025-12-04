ТСН в социальных сетях

На Киевом появился загадочный белый дым: что известно (видео)

В ГСЧС говорят, что сообщений о пожаре не поступало.

На Киевом появился загадочный белый дым: что известно (видео)

В Киеве 2 декабря вспыхнул пожар. В Сети публикуют кадры белого дыма, который поднимается над зданием в районе улицы Закревского на Троещине.

Эту ситуацию для ТСН.ua прокомментировали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Киева.

В ГСЧС Киева говорят, что на линию 101 не поступало сообщений о пожаре в этом районе.

«Пока неизвестно, что именно горит, возможно, в Сети опубликовали старое видео или это не пожар», — рассказали столичные чрезвычайники.

Не исключено, что в районе улицы Закревского возник порыв на теплосети, и в воздух поднимается пар от кипятка.

К слову, 2 декабря в Киеве вспыхнула квартира на улице Минской. В ГСЧС сообщили о возгорании на восьмом этаже. На месте работали спасатели.

