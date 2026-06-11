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На Киевщине депутат фотографировал ягодицы коллег во время гимна: появилось видео
В Ирпене разгорелся скандал из-за местного избранника, который во время торжественного звучания государственного гимна вместо уважения занимался съемками женских ягодиц.
В Ирпенском городском совете Киевской области разгорелся громкий скандал. Один из депутатов был пойман на том, что во время официального исполнения Государственного гимна Украины он тайно фотографировал ягодицы своих коллег.
Инцидент произошел во время заседания сессии горсовета 28 мая. В момент, когда все присутствующие в зале традиционно поднялись для прослушивания и исполнения гимна, местный избранник решил использовать это время для специфического творчества. Он достал смартфон и начал снимать сзади нижнюю часть тела стоящих впереди его коллег.
Действия депутата зафиксировали на видео другие присутствующие в зале заседаний, после чего кадры быстро разлетелись по Сети.
Источники ТСН.ua в горсовете сообщили, что речь идет о депутате Ирпенского городского совета Валерии Степанюке от партии «Свобода». Там добавили, что событие произошло еще 28 мая.
Пока официальных комментариев от Ирпенского городского совета или самого депутата по этому инциденту не поступало. Будет ли депутат нести ответственность за свое поведение — пока неизвестно.
«Заявлений в полицию не было», — сказали нам в полиции Киевской области.