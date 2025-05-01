На Киевщине директор школы заселилась в «капсулу» ради безопасности: что произошло

Директор школы купила металлическую «капсулу жизни» для того, чтобы обезопасить себя во время обстрелов / © ТСН

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На днях в соцсетях жительница Киевщины, директор одной из мультиязычных школ Екатерина Сторожук обнародовала видео о том, как она нестандартно решила обезопасить себя несмотря ни на что во время этой кровавой войны .

После того, как она поняла, что вражеские «Шахеды» «проложили тропу» над ее улицей, женщина купила за 100 тыс. грн. так называемую капсулу жизни, с помощью брата и его друга смонтировала ее в одной из комнат своего частного дома и находится там во время ракетных и дроновых обстрелов.

На днях Екатерина записала видео и выложила его в соцсети. Ролик почти сразу получил резонанс, его прокомментировали сотни пользователей соцсетей.

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ТСН.ua нашел Екатерину Сторожук и пообщался с ней.

«Эта «капсула» у меня уже ровно месяц. Кратко расскажу предысторию», — говорит женщина.

И продолжила: «Я сама из Ирпеня Киевской области. 24 февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение, я была в аэропорту «Борисполь», ехала на отдых, который не состоялся. Первые ракеты прилетели по аэропортам и по «Борисполю». Я видела эти взрывы, они были у меня за спиной. Во время оккупации Киевщины мы жили недалеко от Ирпеня, в одном из сел, потом вернулись в Ирпень. Начались обстрелы, блекауты. Когда еще не было «Шахедов», то ситуация была более-менее, я могла спать. Летом прошлого года я купила дом в Буче, почти месяц не спала из-за полетов «Шахедов».

По ее словам, последней каплей стало то, что рядом с ее домом однажды начали искать обломки дронов.

«Я поняла, что такова реальность. До ближайшего укрытия нужно идти несколько километров. То есть, когда летит баллистика, то вообще вариантов нет. Остается только сидеть в ванной комнате. Начала задумываться о том, что делать. Если я не могу спать, то я не могу работать. Я директор школы, у меня большая команда, поэтому я не могу подвести себя и всех. Начала искать варианты того, что можно купить для безопасности», — говорит Екатерина Сторожук.

И добавляет: «Строительство укрытия — это очень дорого, несколько миллионов. И дорого. Кроме того, не хотелось каждую ночь ходить спать под землю. Случайно в интернете я нашла видео тестирования «капсулы жизни». Я купила эту металлическую конструкцию, мой брат вместе с другом собрали ее за несколько часов. В первую ночь во время тревоги я выспалась».

На вопрос о том, как дышится в металлической конструкции, Екатерина говорит, что неудобств не испытывает.

«Сейчас каждую ночь я сплю в капсуле, потому что летают дроны. Когда я вижу, что в Киевской области объявляется воздушная тревога, я иду спокойно спать в «капсулу», потому что понимаю, что они здесь будут гонять. Но дверь я оставляю немного открытой, чтобы было немного воздуха. В конструкции есть еще специальные отверстия для воздуха. В конструкции есть запасные выходы, которые можно открыть», — говорит она.

По словам Екатерины, эта конструкция стала спасением ее психики.

«Знаю, что некоторые люди спокойно спят, даже когда обстрел. Я не сплю, потому что у меня психологическая травма. Таких людей как я очень много», — говорит Екатерина Сторожук.

К этому Екатерина добавляет, что в комментариях под постом в соцсети пользователи как только не называли эту конструкцию.

«Называли и шкатулкой, и гробом. Говорили, что, имея 100 тыс.грн., можно уехать за границу и начать новую жизнь. Я ответила, что, во-первых, за 2500 долларов ты не уедешь за границу и не начнешь новую жизнь. Я ответила, что мне лучше жить в Украине и спать в капсуле, потому что мой дом — Украина, здесь часть моей жизни», — говорит Екатерина.

В свою очередь, в ГСЧС Украины нам рассказали, что в Украине не было случаев, когда под завалами частных и многоквартирных домов спасатели находили бы такие «капсулы», поэтому профессиональные выводы об эффективности, опираясь на доказательства, сделать невозможно.

Ранее сообщалось о том, что Елена Кравец показала, как во время обстрела Киева пряталась с 8-летними близнецами от взрывов.

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