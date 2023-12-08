На Киевщине двое несовершеннолетних избили 12-летнюю девочку: школьница в больнице, ее мать рассказала подробности

В Ракитном на Киевщине две девушки избили 12-летнюю Софию Покинину. Девушка сейчас находится в областной детской больнице под наблюдением медиков. Правоохранители открыли уголовное производство по статье хулиганство и проводят следственные действия. Драка произошла в прошлую пятницу, но мать Софии узнала об избиении своего ребенка от полиции.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Маргариты Потаповой.

В каком состоянии 12-летняя девочка, избитая подростками

На Киевщине девушки жестоко избили 12-летнюю Софию и сняли все на видео. За избиением наблюдали минимум 5 подростков.

Драка произошла 1 декабря, но резонанс приобрела, когда видео попало в сеть. Обе нападавшие - девушки в возрасте 12 и 14 лет. Избитая 12-летняя София Покинина сейчас в областной детской больнице.

"Девочка госпитализирована 5 декабря с болью в животе. Проведенные обследования - на сегодня удовлетворительное состояние, ждем результатов МРТ", - говорит Наталья Бигари, генеральный директор Киевской областной детской больницы №2.

Наталья Бигари, генеральный директор Киевской областной детской больницы №2.

По словам медиков кроме синяков и возможных внутренних повреждений София нуждается в помощи психологов. Сейчас рядом с девушкой ее мать Анна Кикоть. О том, что ее дочь жестоко избили узнала от правоохранителей. Женщина говорит, что причины такой жестокости ей неизвестны.

По словам матери пострадавшей, София пришла по просьбе своей одноклассницы, у которой был конфликт с нападающими. В итоге - первоочередную причину ссоры забыли и переключились на Софию, которая защищая подругу получила пинков минимум от двух обидчиц.

Рядом с местом где произошла драка людно и здесь есть школа, где учатся участницы инцидента. Директор школы по телефону уверяет - за 27 лет на своей должности с такой жестокостью сталкивается впервые.

ТСН пыталась связаться с родственниками одной из нападавших. Но они трубку не берут.

Мнение психологов

Психологи говорят - подростковая агрессия это способ завоевать расположение окружающих и стать лидером. А в наше время, где соцсети являются главным инструментом коммуникации между подростками, подобные видео появляются регулярно.

"Это такой способ самовыражения. Это не только, чтобы кто-то увидел. Но и оценил. Скажи мне, что я хороший - это одна из базовых вещей", - говорит Елена Дацун, детский психолог.

Ювенальные прокуроры Белоцерковской окружной прокуратуры начали досудебное расследование.

Мать потерпевшей хочет справедливого наказания

12-летняя София в семье средний ребенок, имеет младшего и старшего брата. Мать Анна оберегает дочь от общения с журналистами и уговаривает старшего сына не мстить за сестру. Надеется на справедливое наказание за издевательства над дочерью

"Справедливое наказание - хочу то что они заслуживают то пусть получат. Сегодня был мой ребенок завтра может быть любой. Пусть знают за то что они делали получат наказание", - говорит мать Софии.

Мать потерпевшей девушки

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Напомним, в Киевской области несовершеннолетние девушки жестоко избили другую.

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