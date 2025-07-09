На Киевщине из-за российской атаки вспыхнул пожар на предприятии: фото, видео

Последствия атаки по Киевской области / © ТСН

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В Киевской области из-за российской атаки вспыхнуло частное предприятие. Сейчас там пытаются ликвидировать возгорание.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Марьяна Бухан.

В Требухове из-за падения обломков дрона вспыхнуло частное предприятие. Возгорание до сих пор ликвидируют. По предварительной информации, на предприятии, где произошел пожар, обошлось без жертв.

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«С 2:00 ночи спасатели пытаются потушить пожар. Пламя здесь доходило даже до 5 метров высотой. Территория этого предприятия чуть больше, чем футбольное поле. Спасатели говорят, что они еще несколько часов здесь будут работать. Потому что на месте возгорания горит древесина», — говорит корреспондентка ТСН.

Из-за российской атаки пострадали жилые дома рядом.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: КИЕВЩИНА ПЫЛАЛА ПОСЛЕ МАССОВОЙ АТАКИ ДРОНОВ! НАЖИВО С ЭПИЦЕНТРА УДАРА

Напомним, оккупанты атаковали Украину 728 дронами и 13 ракетами. Под основным ударом находилась Волынская область.

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Также на Киевщине из-за российского обстрела пострадали два человека, им оказана вся необходимая медицинская помощь