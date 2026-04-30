На Киевщине любовник матери кусал детей за щеки и подвешивал за ноги: заявление женщины шокирует

Мужчина пытал детей своей сожительницы / © Прокуратура Черкасской области

Фастовский горрайонный суд Киевской области вынес приговор местному жителю, который в течение двух месяцев систематически издевался над малолетними детьми своей девушки. Мужчина называл пытки «воспитанием» и «игрой». В результате насилия трехлетний мальчик впал в психологический регресс и перестал разговаривать.

Об этом говорится в приговоре суда.

Методы «воспитания»: от укусов до «подвешивания»

Согласно материалам дела, обвиняемый начал жить с женщиной и ее двумя детьми — трехлетним сыном и двухлетней дочерью — в октябре 2025 года. Уже с ноября мужчина начал применять к малышам жестокие методы воздействия.

Суд установил, что подсудимый:

Кусал детей за щеки: под видом поцелуев он несколько раз сильно вгрызался в лицо трехлетнего мальчика, оставляя гематомы.

Тряс ребенка вниз головой: мужчина поднимал мальчика за ногу и держал в воздухе, причиняя сильную боль.

Принудительное кормление: двухлетнюю девочку он силой кормил конфетами, сжимая челюсти ребенка ладонью. Когда девочка укусила его за палец, защищаясь, он ударил ее по лицу.

Состояние детей: страх и потеря речи

Психолог, которая обследовала детей в больнице, зафиксировала тревожные симптомы. Лицо мальчика было покрыто синяками, напоминающими следы от пальцев. Ребенок начал вести себя как двухлетний — произошел так называемый регресс из-за пережитого насилия.

Из заключения психолога: «Оба ребенка не разговаривают. Мальчик в почти четыре года не произносит ни одного звука. Его молчание может быть подсознательной психологической защитой в результате насильственных действий».

Позиция матери и обвиняемого

Обвиняемый в суде вину признал частично. Он заявил, что просто «играл» с детьми и хотел их развеселить, а синяки могли появиться от «поцелуев». Защита пыталась убедить суд, что это не пытки, а лишь легкие побои (ст. 126 УК), и просила учесть боевые заслуги мужчины.

Показания подозреваемого / © Единый государственный реестр судебных решений

Мать детей, которая была свидетелем издевательств, отметила, что пыталась защитить детей, однако ее кавалер заявил, что «лучше знает, как воспитывать малышей». Она пояснила, что биологический отец детей пропал без вести на фронте и сейчас она самостоятельно воспитывает мальчика и девочку.

Женщина также заявила, что не хотела обращаться в полицию, и в суде просила не назначать суровое наказание своему бывшему сожителю.

В полицию обратилась сестра матери детей, которая увидела, что малышей бьют и не стала молчать.

Приговор суда

Суд признал мужчину виновным в пытках по ч. 1 и ч. 2 ст. 127 УК Украины.

Суд назначил:

По совокупности преступлений — 5 лет и 3 месяца лишения свободы .

Обстоятельствами, отягчающими наказание, признано совершение преступления в отношении малолетних детей и лиц, с которыми виновный находился в близких отношениях.

Сейчас дети изъяты из семьи и находятся на учете.

