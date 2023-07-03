На Киевщине мужчина построил себе частное бомбоубежище, пускает туда и соседей: как выглядит сооружение

Предметом обсуждения в Сети стала цена сооружения, ведь она в разы ниже той, что тратят на обустройство государственных бомбоубежищ чиновники.

В соцсетях активно обсуждают бункер, который построил для себя житель Киевщины. Укрытие — за свой счет и рядом со своим домом мужчина возвел для защиты семьи, во время воздушных тревог пускает туда и соседей, говорится в ТСН.

На одной из улиц в поселке Крюковщина на Киевщине у местных жителей есть собственное бомбоубежище. Бункер от российских ракет возле дома возвел Кирилл Барашков. "Жена не позволила портить газон, поэтому вот — построили напротив дома", — рассказывает Кирилл.

На дверях укрывается кодовый замок. Прячется здесь во время ракетных атак сам с женой и тремя детьми, и соседей пускает. Вход напоминает обычный деревенский погреб: металлическая дверь, лестница с поручнем и освещением. Снизу – небольшая комната около 14 квадратных метров, так что поместиться может до 15 человек.

В конструкции метр бетона сверху, стены – вполовину тоньше, и вместе с полом – они единственная конструкция.

По меркам некоторых столичных бомбоубежищ здесь все скромно: деревянная вагонка на стенах, несколько розеток, аккумулятор, несколько диванов и камин.

Строить бомбоубежище Кирилл решил в прошлом году, когда Россия нанесла первые массированные удары, а готовый тайник рядом с домом не было. “Было ясно, что это надолго история. Минимум – полгода, год. Сидеть под взрывами вообще не был вариант. Ну, идея, собственно, была моя, а разработал мой товарищ”, — рассказывает Кирилл.

Товарищ Кирилла, Любомир, который разбирается в строительстве, говорит: проект подсмотрели в Сети, вырыли яму, установили арматуру и начали заливать бетон. В конструкции метр бетона сверху, стены – вполовину тоньше, и вместе с полом – они единственная конструкция. А это залог, что в случае прилета – кирпич или бетонные панели не будут раздвигаться вместе с землей и не привалят. "Это как капсула бетонная. Мы рассчитали все здесь по стандартам. Полностью технический план не просто так взяли и залили. Это расчеты. Она выдерживает все обломки ракет”, – убеждает Любомир.

Проект подсмотрели в Сети, вырыли яму, установили арматуру и начали заливать бетон.

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На строительство ушло 2 месяца и около 18 тысяч долларов. Кирилл считал, что дорого, но когда узнал, сколько и на что тратили деньги в Киеве, успокоился — его бомбоубежище равно одной «электросковородке». “Сковородки нет, барабанов нет, ну, и опять же – овощей здесь нет, чем порезать. Ну но что ж, уж что есть. Главное, здесь должно быть безопасно и тихо», – говорит мужчина.

Это укрытие Кирилл построил за свой счет, но, говорит — можно и иначе. Кто-то говорит, что это много. Но смотрите: это можно сброситься, можно сделать меньше, оно может быть дешевле, потому что здесь как бы все по максимуму”, — убеждает он.

Подобные мини-хранилища в Украине пока странность, а вот, например, в Израиле – привычное явление. Они и защита от ракет и обломков и общее общественное пространство одновременно. После войны Кирилл планирует здесь отпраздновать победу с соседями. Далее – здесь может появиться зона с настольными играми или мини-библиотека.

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