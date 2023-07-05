На Киевщине нашли гигантский могильник самолетов, которые в СССР порезали, чтобы не платить за ленд-лиз

В Киевской области нашли останки британских самолетов времен Второй мировой войны. Истребители "Харрикейн", или "Ураган", Великобритания доставляла в Советский Союз во время Второй мировой в рамках пакета союзнической военной поддержки СССР, которую оплачивали Соединенные Штаты по схеме ленд-лиза. После войны уцелевшие самолеты нужно было вернуть или заплатить за них деньги. Советские власти решили их просто порезать и закопать. На одно из таких кладбищ иностранных военных самолетов натолкнулись украинские поисковики. Историки прогнозируют, что там может быть до сотни единиц авиатехники Второй мировой, говорится в ТСН.

На дне неглубокого оврага Алексей и Юрий выкапывают историю Второй мировой. Конструкции самолета пролежали в земле почти 80 лет, однако поисковики идентифицировали их почти сразу. Найденные артефакты – останки британских истребителей «Харрикейн». Только что найденный экземпляр изготовлен в Канаде. "Еще канадское клеймо, и видно что он был песочного цвета, это тропический", — говорят историки.

Истребители "Харрикейн", или "Ураган", Великобритания доставляла в Советский Союз во время Второй мировой в рамках пакета союзнической военной поддержки СССР

Юрий это место изучал еще несколько лет назад. С металлоискателем прозванивал окрестные овраги и наконец нашел три немецких авиабомба по 500 килограммов каждая. Тогда вся медиаслава досталась спасателям. Несмотря на найденные и ликвидированные на полигоне авиабомбы неприметный овраг все равно звенел от металлодетекторов. Уже тогда украинские поисковики заподозрили – здесь могут быть находки намного интереснее.

Нашел три немецких авиабомба по 500 килограммов каждая.

Для поддержки советских войск в СССР Великобритания отправили около 3000 истребителей. В украинском небе британские самолеты прикрывали железнодорожные станции и узлы от германских бомбардировщиков. Большинство «Харикейнов» были либо уничтожены в бою, либо позже разобраны на части. Но некоторые авиамашины намеренно разбирали и закапывали после войны, чтобы Советскому Союзу не пришлось платить Соединенным Штатам деньги за ленд-лиз. "Поэтому имитировали уничтожение, что-то где-то хоронили”, — рассказывают поисковики.

Для поддержки советских войск в СССР Великобритания отправили около 3000 истребителей.

Валерий Романенко 20 лет исследовал тему авиационного ленд-лиза во время Второй мировой. По его данным, СССР тогда получил 18,5 тысячи самолетов от США и Великобритании. После победы сотни иностранных самолетов советские власти просто закапывали. На одно из таких захоронений и наткнулись украинские поисковики. “Приблизительно 70 истребителей сейчас находятся в том районе, где мы нашли. Пока нашли 8, но там были не только "Харикейны". Мы нашли таблички от трех типов самолетов: "Харикейн", "Аэрокобра", "Бостон" - говорит он.

Алексей с упоением машет лопатой, раскапывая очередной хвостовик "Харикейна". Обычно он командир экипажа и держит в руках штурвал пассажирского Боинга. Российское нападение вносит свои коррективы в будущие планы. "Надеюсь, что мы здесь будем раскапывать не F-16, а МИГ-31 и не здесь, а где-то в Курской области, а F-16 будут с трезубцами на фюзеляжах летать на наше небо", — мечтает Алексей.

В 1941 году Великобритания была первой, кто массово снабжала истребители Советского Союза.

В 1941 году Великобритания была первой, кто массово снабжала истребители Советского Союза. Сейчас Британия является первой страной, предоставляющей нашим вооруженным силам крылатые ракеты Storm Shadow. История имеет свойство повторяться, поэтому новый авиационный ленд-лиз для Украины точно будет. А государственный музей авиации пополнят новые экспонаты, защищавшие украинское небо от оккупантов.

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