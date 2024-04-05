На Киевщине разразился скандал из-за восстановления лицея: подробности

Бузовская громада на Киевщине уже два года ждет восстановления разрушенного россиянами лицея. Всего в столичном регионе было повреждено более двухсот сорока учебных заведений. Двести уже восстановлены. С конца прошлого года и бузивчане получили финансирование на восстановление лицея – более сорока миллионов гривен. Но до сих пор было освоено только 650 тысяч гривен.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Оккупанты намеренно уничтожили лицей

Уже второй год школьники бузовского лицея учатся в здешнем садике. Комнаты, где раньше спали, ели и играли дошкольники, обставили ученическими принадлежностями. Но, говорят учителя – это не условия для науки.

Дети учатся в детском саду

Школу в Бузовой россияне разрушали умышленно. В заведение оккупанты попали 14 раз — ракетами, минами и даже танками.

До войны это была только отремонтированная школа – новая мебель и современное оборудование. После атак бузовчане принялись расчищать завалы.

Почему возникла проблема с финансированием восстановления лицея

Для школы начали собирать средства через платформу "Юнайтед 24" уже в 2023 году. Сумму в более чем миллион долларов, удалось накопить. Но для восстановления этого лицея - ее не использовали. Почему - объясняют в киевской областной военной администрации.

"Когда узнал из интернета о том, что собраны эти средства на эту школу - а она уже принято решение правительством из фонда ликвидации последствий - я обратился в Министерство образования с предложением заменить - чтобы эти средства пошли на два других заведения Киевской области", - говорит Николай Бойко, первый заместитель председателя Киевской ОГА.

Россияне обстреляли лицей в Киевской области

Деньги на ремонт Бузовской школы выделили из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии — это чуть больше сорока трех миллионов гривен. Все действия – контролирует программа развития ООН. На тендере избрали подрядчика. Но до конца прошлого года – на ремонт пришло всего 656 тысяч гривен. За три месяца уже в этом году – средств от государства не поступало.

Лицей Киевской области

Средства на восстановление лицея уже выделили

Родители-активисты с этой проблемой ходили во множество инстанций. Писали в прокуратуру и в областную администрацию. Но, наконец, обратились и к ТСН. Мы спросили Киевскую ОВА – где деньги? И почему не было финансирования. Чиновники объясняют – это все бюрократия.

"Средства, которые предусмотрены в 2023 году — в конце года они просто поднялись в центральную казну и у нас с первого января 2024 средств не было", — говорит Николай Бойко.

Николай Бойко

Поэтому все эти три месяца, говорит Николай Бойко, область просила у правительства, чтобы предусмотренные средства таки направили на восстановление школы. И наконец получили добро. По стечению обстоятельств – за день до этого интервью – деньги поступили на счет.

На следующей неделе, уверяют в обладминистрации – деньги будут у подрядчика. Несмотря на долгое ожидание восстановления школы и неопределенность, когда ее приведут в порядок — мамы и школьники за свой лицей держатся и никуда не переводятся.

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Напомним, в Киевской области в отстроенную школу до сих пор не пускают детей и учителей.

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