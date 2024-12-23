На Киевщине вспыхнул громкий скандал: люди возмущены поведением власти, которой "дети не интересны"

Местные выступили против переноса учебы.
В селе Витачев Киевской области разворачивается противостояние между местными жителями и властью за учебное заведение, которое пытаются объединить с детским садом. Родители школьников против перевода детей в другое здание, поскольку по их мнению, там мало места и ненадлежащие условия для обучения. Однако у местного головы уже есть планы как распорядиться освобожденным зданием в будущем.
Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Алины Лисовой.
Здание школы решили забрать
В селе Витачев конфликт селян с местными властями разгорелся из-за гимназии. Ее здание решили забрать, а школьников перевести в соседний детский сад.
Председатель объединенной территориальной громады, в которую и входит село Витачев, на официальной странице в соцсетях запостил фотографии школы, на которых она больше похожа на сплошную разруху: с плесенью, потрескавшимися стенами, потолками и потрескавшимся полом. По словам Александра Туренко - школу надо перенести в другое помещение именно из-за аварийности. И он действует, прежде всего, в интересах детей.
Директор учебного заведения Надежда Колч в школе она работает 36 лет и жалуется - зданию таки нужен серьезный ремонт. По ее словам, следует менять электрощитовую, пол и ремонтировать отопление.
"Ну, вы знаете, школа - это не только здание, это прежде всего детки. Там, где комфортно детям, там и комфортно будет и нам", - говорит Надежда Колч.
Возмущенные селяне говорят - директора не поддерживают и даже требовали ее устранения. А новое помещение, куда хотят переселить 55 школьников, это второй этаж детского сада, где маленькие классы, отсутствие спортзала, узкие коридоры, общий вход вместе с детсадом. Здешним воспитанникам, школьники точно будут мешать.
Тем временем руководительница городского управления образования проводит ТСН свою экскурсию по будущей школе, где почти завершают ремонтные работы. Она уверяет - места в саду хватит всем. Потому что по нормам на одного ребенка надо 2 квадратных метра площади, а в среднем в классе здешней гимназии - по шесть детей.
"Зайдите посмотрите - здесь он довольно просторный, на 5-6 человек хватит. У нас в классах в среднем есть и 4, есть и 3, есть и 9 и и 8", - говорит начальница управления гуманитарного развития Украинского городского совета Оксана Инкина.
Люди против переноса школы в другое здание
Главная причина объединения детсада и школы – экономия бюджетных денег, говорит сам председатель. И объясняет свои намерения государственной реформой об "оптимизации образовательных учреждений" — когда несколько учреждений объединяют в одно, чтобы иметь возможность содержать объекты.
Однако люди в этой ситуации видят коварный план самого председателя – они считают, что здесь может быть какое-то частное учреждение.
"Ему нужна эта школа под другое помещение вообще, ему нужно чтобы она приносила доход, а не расход и он говорит мне ваши дети вообще не интересны. Они сами проговорились, что на этом месте хотят, чтобы это была частно-бизнесовая структура", — говорит местная жительница.
О своих планах ТСН рассказывает и сам председатель.
"Есть большое желание в этом помещении школы сделать культурный хаб. Учитывая то, что населенный пункт Витачев имеет большую историю, которая идет еще со времен Киевской Руси. Музей можно сделать, выставочный зал", - говорит городской голова Александр Туренко.
Возмущают местных активистов и другие идеи местного головы. В частности, для заработка на исторической местности, вблизи знаменитой часовни Витачева планируют установить торговые киоски.
Александр - владелец местной пекарни. Его дом и бизнес расположены вплотную к исторической местности, где на склонах Днепра стояло древнее городище Новгород-Святополче. Он и заботится о визитных карточках села Витачев - деревянной часовне и ветряной мельнице.
"Эта территория внесена в реестр национального наследия, то есть это охранная территория, которая является историческим памятником и что-либо здесь строить запрещено. Ведется оживленная дискуссия о размещении МАФов на этой территории, приезжают геодезисты, которые меряют территорию для размещения объектов. Это своеобразная реакция на то, что наша семья вступилась за школу в селе Витачев", - говорит Александр Собко.
Что известно о других скандалах
Из открытых источников можно узнать — это не первый скандал, связанный с действующим главой объединенного Украинского общества, куда и входит село Витачев. Александр Туренко известен тем, что во время одной из сессий в 2021 году, когда активист попытался задать неудобный вопрос городскому голове о повышении налогов, тот сверг его на землю и прижал. А дальше – приказал охране вывести из помещения.
По его декларации, за 2022 год, то есть за первый год полномасштабного вторжения Туренко заработал более миллиона 300 тысяч гривен. Из которых ежемесячная зарплата - 115 тысяч гривен. При этом в СМИ отмечают - в то время городской совет более полугода вообще не работал. Сам Туренко происхождение своего состояния в одном из обращений к гражданам объясняет так: "Миллионером я стал благодаря многолетней своей работе, а то, чем вы занимаетесь, не заработаете себе даже на попозже".
Местные активисты в отстаивании своих прав отступать не собираются. В частности, посещают каждую сессию городского совета по ситуации со школой. В областной администрации ТСН объяснили, решение о переносе гимназии в другое помещение без общественного обсуждения по закону - невозможно.
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