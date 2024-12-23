На Киевщине вспыхнул громкий скандал: люди возмущены поведением власти, которой "дети не интересны"

В селе Витачев Киевской области разворачивается противостояние между местными жителями и властью за учебное заведение, которое пытаются объединить с детским садом. Родители школьников против перевода детей в другое здание, поскольку по их мнению, там мало места и ненадлежащие условия для обучения. Однако у местного головы уже есть планы как распорядиться освобожденным зданием в будущем.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Алины Лисовой.

Здание школы решили забрать

В селе Витачев конфликт селян с местными властями разгорелся из-за гимназии. Ее здание решили забрать, а школьников перевести в соседний детский сад.

Председатель объединенной территориальной громады, в которую и входит село Витачев, на официальной странице в соцсетях запостил фотографии школы, на которых она больше похожа на сплошную разруху: с плесенью, потрескавшимися стенами, потолками и потрескавшимся полом. По словам Александра Туренко - школу надо перенести в другое помещение именно из-за аварийности. И он действует, прежде всего, в интересах детей.

Директор учебного заведения Надежда Колч в школе она работает 36 лет и жалуется - зданию таки нужен серьезный ремонт. По ее словам, следует менять электрощитовую, пол и ремонтировать отопление.

"Ну, вы знаете, школа - это не только здание, это прежде всего детки. Там, где комфортно детям, там и комфортно будет и нам", - говорит Надежда Колч.

Возмущенные селяне говорят - директора не поддерживают и даже требовали ее устранения. А новое помещение, куда хотят переселить 55 школьников, это второй этаж детского сада, где маленькие классы, отсутствие спортзала, узкие коридоры, общий вход вместе с детсадом. Здешним воспитанникам, школьники точно будут мешать.

Тем временем руководительница городского управления образования проводит ТСН свою экскурсию по будущей школе, где почти завершают ремонтные работы. Она уверяет - места в саду хватит всем. Потому что по нормам на одного ребенка надо 2 квадратных метра площади, а в среднем в классе здешней гимназии - по шесть детей.

"Зайдите посмотрите - здесь он довольно просторный, на 5-6 человек хватит. У нас в классах в среднем есть и 4, есть и 3, есть и 9 и и 8", - говорит начальница управления гуманитарного развития Украинского городского совета Оксана Инкина.

Люди против переноса школы в другое здание

Главная причина объединения детсада и школы – экономия бюджетных денег, говорит сам председатель. И объясняет свои намерения государственной реформой об "оптимизации образовательных учреждений" — когда несколько учреждений объединяют в одно, чтобы иметь возможность содержать объекты.

Однако люди в этой ситуации видят коварный план самого председателя – они считают, что здесь может быть какое-то частное учреждение.

Люди возмущены планами власти

"Ему нужна эта школа под другое помещение вообще, ему нужно чтобы она приносила доход, а не расход и он говорит мне ваши дети вообще не интересны. Они сами проговорились, что на этом месте хотят, чтобы это была частно-бизнесовая структура", — говорит местная жительница.

О своих планах ТСН рассказывает и сам председатель.

"Есть большое желание в этом помещении школы сделать культурный хаб. Учитывая то, что населенный пункт Витачев имеет большую историю, которая идет еще со времен Киевской Руси. Музей можно сделать, выставочный зал", - говорит городской голова Александр Туренко.

Возмущают местных активистов и другие идеи местного головы. В частности, для заработка на исторической местности, вблизи знаменитой часовни Витачева планируют установить торговые киоски.

Александр - владелец местной пекарни. Его дом и бизнес расположены вплотную к исторической местности, где на склонах Днепра стояло древнее городище Новгород-Святополче. Он и заботится о визитных карточках села Витачев - деревянной часовне и ветряной мельнице.

"Эта территория внесена в реестр национального наследия, то есть это охранная территория, которая является историческим памятником и что-либо здесь строить запрещено. Ведется оживленная дискуссия о размещении МАФов на этой территории, приезжают геодезисты, которые меряют территорию для размещения объектов. Это своеобразная реакция на то, что наша семья вступилась за школу в селе Витачев", - говорит Александр Собко.

Село Вытачев

Что известно о других скандалах

Из открытых источников можно узнать — это не первый скандал, связанный с действующим главой объединенного Украинского общества, куда и входит село Витачев. Александр Туренко известен тем, что во время одной из сессий в 2021 году, когда активист попытался задать неудобный вопрос городскому голове о повышении налогов, тот сверг его на землю и прижал. А дальше – приказал охране вывести из помещения.

Александр Туренко

По его декларации, за 2022 год, то есть за первый год полномасштабного вторжения Туренко заработал более миллиона 300 тысяч гривен. Из которых ежемесячная зарплата - 115 тысяч гривен. При этом в СМИ отмечают - в то время городской совет более полугода вообще не работал. Сам Туренко происхождение своего состояния в одном из обращений к гражданам объясняет так: "Миллионером я стал благодаря многолетней своей работе, а то, чем вы занимаетесь, не заработаете себе даже на попозже".

Местные активисты в отстаивании своих прав отступать не собираются. В частности, посещают каждую сессию городского совета по ситуации со школой. В областной администрации ТСН объяснили, решение о переносе гимназии в другое помещение без общественного обсуждения по закону - невозможно.

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