На Киевщине задержан участковый офицер полиции по подозрению в изнасиловании 10-летней девочки: фото

Год назад подозреваемый перевелся в полицию Киещины из Луганской области.

В Киевской области задержан участковый офицер полиции по подозрению в изнасиловании 10-летней девочки.

Об этом сайту ТСН.ua сообщили в полиции Киевской области.

"Делом занимается ДБР, мы можем сообщить только то, что данное лицо перевелось к нам год назад из Луганской области. На время совершения правонарушения на службе не находился, ныне отстранен... Искоренить эту криминальную болезнь только полицейскими методами невозможно", — рассказала нам спикер полиции Киевской области Ирина Прянишникова.

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Подробности этого ЧП сообщил журналист Константин Андриюк на своем канале в Telegram.

"45-летний участковый офицер полиции в селе Чайки Бучанского РУП ГУНП в Киевской области насиловал 10-летнюю девочку, которая приходила в гости к его падчерице. Насиловал анально. Насиловал, как показала экспертиза, не раз", — написал Андриюк.

Делом отстраненного участкового в настоящее время занимается ДБР / Фото: Костянтин Андріюк

Педофил задержан по ст. УКУ 208. Суд избирает ему меру пресечения — содержание под стражей. Он может провести за решеткой от 10 до 15 лет.

Напомним, под Киевом 46-летний мужчина изнасиловал подростка во время сеанса массажа.

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