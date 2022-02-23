На киевские городские сервисы вечером начались кибератаки: что известно

На киевские городские сервисы вечером начались кибератаки: что известно

Специалисты уже работают над возобновлением стабильной работы сервисов.

Сегодня, 23 февраля, на киевские городские сервисы производятся кибератаки.

Эту информацию ТСН.ua подтвердили в пресс-службе руководителя цифровой трансформации Киева (CDTO), заместителя председателя КГГА Петра Оленича.

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Там отметили, что кибератаки начались вечером.

В настоящее время атаке подвергаются сервисы авторизации, могут возникнуть проблемы со входом.

Специалисты уже работают над возобновлением стабильной работы киевских городских сервисов.

Сам "Киев Цифровой" работает исправно.

Напомним, 23 февраля Верховная Рада приняла решение о введении чрезвычайного положения на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей – там действует операция Объединенных сил.

Причина введения чрезвычайного положения – российская агрессия против Украины и возможное военное вторжение.

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