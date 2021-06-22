На Киевском море судак массово выбросился на берег: что случилось (фото)

Правый берег Киевского водохранилища буквально усыпан мертвой рыбой.
На Киевском водохранилище судак массово выбрасывается на берег.
Правый берег Киевского моря буквально усыпан мертвой рыбой.
Об этом пишут пользователи в соцсетях.
"На прибрежных отмелях дохлые рыбы 2-3 кг весом висят вверх хвостами. Количество погибшей рыбы, даже приблизительно, не поддается оценке. Мы насчитывали до 3 на метр. Вонь от тухлятины просто адская по всему берегу", — пишет пользователь Данила С.
ТСН.ua обратился за комментарием в Киевский рыбоохранный патруль, там нам назвали возможную причину такого явления.
"На самом деле, ситуация не столь критична, как это описывают в соцсетях. Одна из версий гибели судака, после нереста рыба истощена и ослаблена, сейчас резко повысилась температура, а судак очень чувствителен к таким колебаниям, и поэтому начал выбрасываться на берег. Но окончательную причину можно установить только после лабораторных исследований ", — рассказал нам инспектор Киевского рыбоохранного патруля Алексей.
Напомним, в Николаевской области отдыхающие спасли дельфиненка.