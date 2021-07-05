На Кипре лесные пожары унесли жизни четырех человек: эвакуируют села

Жара за 40 держится на Кипре уже неделю.
Популярный среди украинских туристов Кипр, охватили лесные пожары. Четыре человека, которые работали на ферме погибли.
Об этом шла речь 4 июля в сюжете ТСН.Тиждень.
Жара за 40 держится на Кипре уже неделю. А сильный ветер раздувает огонь и пламя быстро распространяется по южному району Лимассола.
Уже эвакуировали несколько сел. Местные власти позвала на помощь пожарных из Италии, Греции и Израиля.
Ранее сообщалось, что в России не утихают лесные пожары : сгорели более 60 000 гектаров насаждений и здания.
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