На Кипре лесные пожары унесли жизни четырех человек: эвакуируют села

На Кипре лесные пожары унесли жизни четырех человек: эвакуируют села

Жара за 40 держится на Кипре уже неделю.

Популярный среди украинских туристов Кипр, охватили лесные пожары. Четыре человека, которые работали на ферме погибли.

Об этом шла речь 4 июля в сюжете ТСН.Тиждень.

Жара за 40 держится на Кипре уже неделю. А сильный ветер раздувает огонь и пламя быстро распространяется по южному району Лимассола.

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Уже эвакуировали несколько сел. Местные власти позвала на помощь пожарных из Италии, Греции и Израиля.

Ранее сообщалось, что в России не утихают лесные пожары : сгорели более 60 000 гектаров насаждений и здания.

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